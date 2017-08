Feux de forÃªt : Des rÃ©seaux Ã©lectriques gravement endommagÃ©s

Des lignes électriques à haute tension traversant les forêts ont subi de graves dommages, suite aux incendies ayant touché plusieurs régions du pays, a indiqué Sonelgaz, dans un communiqué.

«Les lignes hautes tensions interconnectées en 220 et 400 KV qui traversent les forêts du pays ont été gravement affectées par les feux intenses enregistrés, notamment à El-Tarf, Souk Ahras, Guelma, Azzaba, Collo, Béjaïa, Tizi Ouzou, Tipasa, Blida et Médéa», fait savoir la même source.

«À l’instar des autres services de l’État, telles la Protection civile et la Conservation des forêts, Sonelgaz et, notamment, la Société algérienne de distribution de l’électricité et du gaz (SDC Spa) fait face à une situation des plus contraignantes, avec ces incendies qui ont gravement endommagé les réseaux de transport et de distribution électriques. Ces dommages ont pour conséquence de priver Sonelgaz de la puissance disponible, dans ses centrales, à fournir à la clientèle dans de bonnes conditions», a-t-elle indiqué, en précisant que ce déficit intervient à un moment où des pics de puissance exceptionnels sont enregistrés, tel celui enregistré lundi dernier qui avait atteint 14.200 MW. À titre d’exemple, souligne-t-elle, un feu de forêt à l’est du pays peut affecter le réseau de transport de la région et priver Sonelgaz de la puissance disponible d’une centrale électrique, «ce qui peut se traduire par des manques de puissance dans toutes les autres localités, y compris à l’ouest du pays».



Plus de 150 incendies en 24 heures



Le début du mois d’août a été marqué par une forte poussée de chaleur, avec des pics de température qui ont atteint les 45 degrés Celsius dans les régions du Nord. Ces fortes chaleurs ont été accentuées par la multiplication des feux de forêt déclarés à travers plusieurs régions du pays. En effet, selon les chiffres de la Protection civile, plus de 150 incendies ont été enregistrés en 24 heures (entre le 1er et le 2 août), dans plusieurs wilayas.

Le colonel Achour Farouk, de la Protection civile, a précisé, dans une conférence de presse consacrée à la présentation du bilan des activités de la Protection civile depuis le début de la saison estivale, qu’au cours des dernières 24h, 51 incendies ont été enregistrés, 50 ont touché les maquis, 10 autres ont affecté les récoltes agricoles et 41 les broussailles. Les wilayas d’El-Tarf, Skikda, Jijel, Tizi Ouzou et Béjaïa ont été les plus touchées par ces incendies qui ont détruit plus de 888 hectares, entre mardi et mercredi dernier, a indiqué le même responsable.1.028 incendies ont été enregistrés entre le 1er et le 26 juin, ayant entraîné la perte de 2.423 hectares de la surface forestière, 2.682 hectares de brousse, 1.347 hectares de récoltes agricoles et 118.449 arbres fruitiers, a-t-il fait savoir. Selon le même responsable, la canicule et la vitesse des vents ont grandement contribué à leur propagation.



6.000 ha ravagés depuis début juin



Plusieurs hectares ont été détruits depuis le début de la saison estivale. Une superficie de 6.276 hectares a été parcourue par les feux depuis le 1er juin jusqu’au 19 juillet 2017, dépassant largement la superficie touchée par les feux durant la même période en 2016, apprend-on auprès de la Direction générale des forêts (DGF). Dans son bilan, la DGF précise que durant la période allant du début juin au 19 juillet, il a été enregistré 821 foyers ayant parcouru une superficie totale de 6.276 ha, se répartissant entre 2.395 ha de maquis, 2.135 ha de broussailles et 1.746 ha de forêt, soit une moyenne de 17 foyers par jour et une superficie de 8 ha par foyer. Sur la même période de l’année 2016, il avait été enregistré 387 foyers ayant parcouru une superficie totale de 3.106 ha, dont 1.194 ha en forêts. Rien que pour la semaine allant du 13 au 19 juillet 2017, il a été enregistré 271 foyers ayant parcouru une superficie totale de 3.696 ha, soit 1.375 ha de maquis, 1.205 ha de broussailles et 1.116 ha de forêt, soit une moyenne de 39 foyers par jour et une superficie de 14 ha par foyer. Les dix premières wilayas les plus touchées par les feux sont Tizi Ouzou (1.460 ha, 118 foyers), Médéa (1.409 ha, 70 foyers), Sétif (722 ha, 10 foyers), Béjaïa (672 ha, 51 foyers), Aïn Defla (346 ha, 36 foyers), Jijel (268 ha, 18 foyers), Skikda (241 ha, 44 foyers), Tlemcen (165 ha, 9 foyers), Saïda ( 114 ha, 4 foyers) et Mila (82 ha, 4 foyers). La DGF précise, par ailleurs, que le dispositif de prévention et de lutte contre les feux de forêt, mis en place depuis le 1er juin 2017, sera maintenu jusqu’à la fin de la campagne, prévue le 31 octobre prochain. En raison des risques persistants durant cette période, elle fait appel aux citoyens, notamment aux populations riveraines, d’observer plus de vigilance et d’apporter leur contribution sur le plan d’alerte et de la prévention.

Salima Ettouahria