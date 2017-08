Indemnisation des victimes : Les commissions de wilaya trancheront

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a affirmé, à Béjaïa, que la décision relative à l’indemnisation des victimes concernant les pertes occasionnées par les feux de forêt sera prise par les commissions de wilaya, et ce après des investigations approfondies qui seront menées par les services de sécurité. M. Bedoui a indiqué, lors d’une réunion avec la commission de wilaya pour la lutte contre les feux de forêt au siège de la wilaya de Béjaïa, que «la décision d’indemnisation concernant les pertes occasionnées par les feux de forêt sera prise par les commissions de wilaya après des investigations approfondies qui seront menées par les services de la Sûreté et de la Gendarmerie nationales», soulignant que sur la base des résultats de ces enquêtes, les victimes ouvrant droit à l’indemnisation seront dédommagées et les personnes impliquées dans ces incendies seront sévèrement punies par la loi». M. Bedoui a instruit la commission de wilaya d’élaborer «un rapport détaillé» sur les incendies qui ont touché la wilaya de Béjaïa et ont atteint, selon les services de la Protection civile,126 incendies, précisant que ces derniers ont ravagé 1.758 hectares durant la période allant du 31 juillet au 4 août. Il a en outre précisé que ces rapports devraient mentionner «les besoins essentiels» pour une meilleure maitrise de ces incendies par les unités de la Protection civile et la Direction des forêts. Il a appelé les autorités de la wilaya à mettre en place des mécanismes permettant d’accompagner les propriétaires privés de surfaces forestières, en mettant à leur disposition les mêmes moyens destinés à la préservation des forêts publiques et en encourageant les comités de village à poursuivre leur soutien aux forces de l’Armée nationale populaire, aux éléments de la Protection civile et à la Direction des forêts dans la lutte contre les incendies. Le ministre a insisté, à cette occasion, sur l’importance d’une «application rigoureuse» des instructions et orientations du Président de la République pour «servir le citoyen et prendre en charge ses besoins et ses préoccupations quotidiennes».