Production dâ€™insuline par SaIdal : Premier lot commercialisÃ© Ã  partir de 2018

«Le premier flacon d’insuline, fabriqué dans l’usine de Constantine par Saidal, en partenariat avec la firme danoise Novo Nordisk, sera commercialisé durant le 1er semestre 2018.» Tels sont les propos tenus par le PDG du groupe pharmaceutique national.

En effet M. Yacine Tounsi a fait savoir que les premiers lots seront mis sur le marché national une fois validés et enregistrés durant le 2e semestre 2017.

le volume de production de cette entité est de 2 à 2,5 millions d’unités de 10 millilitres chacune», a-t-il précisé.

Selon le PDG de Saidal cette quantité devra permettre une couverture à 100 % des besoins nationaux en insuline humaine, et une partie sera destinée à l’exportation vers des pays arabes et africains, a-t-il assuré, ajoutant avoir mis tous les moyens pour l’entrée en service de cette unité durant cette année, se félicitant que depuis avril dernier, celle-ci est en phase de production-essai».

Revenant sur le retard accusé par le projet de production d’insuline en Algérie qui devait intervenir en 2012, M. Tounsi l’explique par la nature du partenariat qui liait à l’époque les deux parties : «le projet portait sur une assistance technique seulement et non pas sur un investissement».

Aussi, M. Tounsi a soumis, il y a deux mois, pour approbation, au ministère de l’Industrie et des Mines, un projet d’accord le liant avec le même partenaire étranger portant sur la création d’une joint-venture pour la production d’insuline à Constantine mais également de stylos à l’usine de Blida, a-t-il poursuivi. «Il s’agit d’un partenariat complet et d’une nouvelle stratégie, avec une prise de participations de Saidal, pour donner un nouveau souffle à ce partenariat», a ajouté M. Tounsi, considérant que la production d’un traitement destiné à une maladie chronique à des normes mondiales et de qualité très strictes n’est pas chose aisée et ne permet pas d’erreurs. M. Tounsi a ajouté que le deuxième projet inscrit à Constantine, concernant toujours ce traitement destiné aux diabétiques, consiste en la production de cartouches pour stylos d’insuline, soit toute la gamme de l’insuline moderne de Novo Nordisk. Le stylo sera, quant à lui, fabriqué à partir de l’usine de Saidal, sise à Blida et dont le taux d’avancement est de 40 % alors que sa réception est attendue pour avant fin 2018. Cette entité est conçue également selon les standards du partenaire étranger, a indiqué le premier responsable du groupe public pharmaceutique, notant que le taux de couverture en matière d’insuline stylo sera également de 100 %», insistant, par ailleurs, qu’il s’agit de production et de formulation et non pas d’assemblage. M. Tounsi a, par ailleurs, fait savoir que le coût d’investissement des unités de production d’insuline avoisine les 5 milliards de DA, relevant que le partenaire étranger s’engage à assurer la formation continue aux cadres de Saïdal impliqués dans le projet de la production d’insuline. Le volet de la formation étant l’essentiel de ce projet, a-t-il observé, informant que des équipes de Constantine et de Blida ont déjà bénéficié de plusieurs sessions en France et au Danemark. Il y a lieu de dire qu’avec cette entrée en production, l’entreprise escompte réduire le prix moyen de vente de l’insuline sur tout le marché algérien et l’exporter à d’autres pays africains, une fois la demande locale satisfaite.

D’ailleurs, cette unité permettra à l’antique Cirta de devenir un pôle de la production pharmaceutique, d’élargir la production d’insuline au niveau national, diminuer les importations de ce médicament afin de contribuer à la réduction de la facture.

En effet, cette démarche entre dans le cadre d’une nouvelle politique initiée par le gouvernement, dictée par le volume des importations dont les frais sont de plus en plus importants. Les pouvoirs publics ont décidé de mettre fin —de manière graduelle— à ces importations, notamment en développant localement l’industrie pharmaceutique. Il faut dire que de grandes avancées en matière de développement dans le domaine de la production nationale de médicaments ont été enregistrées, à l’instar de la fabrication pharmaceutique d’une manière générale.

Sarah A. Benali Chérif