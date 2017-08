Prochaine rentrÃ©e Ã  lâ€™Ã‰cole des cadets de la Nation de Blida : Une centaine de cadettes

L’École des cadets de la nation de Blida s’apprête à accueillir une centaine de nouvelles cadettes dans le cycle secondaire lors de la prochaine rentrée scolaire 2017-2018, soit une année après l’ouverture de ses portes pour la première fois aux filles, a-t-on appris auprès du chargé du bureau des relations générales de cet établissement de formation militaire.

Cette centaine de cadettes sera sélectionnée sur les 288 candidates, issues de nombreuses wilayas du Centre, qui se sont présentées depuis les premières heures de samedi au siège de l’école accompagnées de leurs parents, a indiqué le commandant Abida Berch.

Ces candidates seront soumises à des examens médicaux (médecine générale, cardiologie, ophtalmologie et médecine dentaire), pour s’assurer de leur bonne santé physique. Ce passage est nécessaire pour leur qualification à l’examen écrit. Les épreuves engloberont les mathématiques, sciences physiques, technologie et langue arabe, a fait savoir le responsable. Il est à noter que les 10 écoles des cadets de la nation que compte l’Algérie (trois dans le cycle secondaire et sept dans le moyen) appliquent le programme d’enseignement officiel du ministère de l’Éducation nationale, tout en inculquant à leurs élèves les règles de base de la discipline militaire, à travers une formation paramilitaire, conjuguée à un programme complémentaire en éducation physique, civique et morale.

Ces établissements disposent, en outre, de toutes les commodités de détente nécessaires pour assurer un bon développement (physique et mental) des cadets, dont des salles d’activités artistiques et culturelles, des salles omnisports, des stades, des piscines et des clubs. Les candidates reçues à l’examen écrit seront convoquées par le biais du site électronique du ministère de la Défense nationale ou à travers leur boîte e-mail, en vue de rejoindre l’école avant la rentrée scolaire.