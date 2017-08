Les laurÃ©ats des examens honorÃ©s Ã  BÃ©jaÃ¯a : Les fruits du labeur

La direction de l’éducation a organisé une cérémonie de remise de prix aux lauréats des examens de fin d’année scolaire du cycle primaire, moyen et secondaire.

C’est au campus universitaire de Targua Ouzemour, et dans une ambiance conviviale que 175 lauréats ont été honorés en présence des autorités de la wilaya et des parents. Des cadeaux composés de micros portables, micros de bureaux et tablettes électroniques ont été décernés aux lauréats sous les youyous des mamans.

Ainsi, pour le palier du primaire, 47 écoles ont enregistré un taux de réussite de 100%.

Le taux de réussite à l’examen à l’échelle de la wilaya est de 73,97% et le taux de passage au cycle moyen est de 88,28%. Pour le moyen, trois collèges ont enregistré un taux de réussite de 100% au BEM et le taux à l’échelle de la wilaya a atteint 65,52%.

Le baccalauréat a enregistré 7.959 reçus sur les 14.316 candidats inscrits, soit un taux de réussite de 56,36%.

Le directeur de l’éducation,Bader Brahim, s’est dit très satisfait de ces performances pour la wilaya qui a connu une stabilité, avec une nette diminution des grèves et actions de protestation par rapport à l’année précédente. M. Bader Brahim dit : «Je félicite tous les lauréats des différents examens qui, grâce à leur assiduité et aux efforts fournis, ont récolté le fruit de leur labeur.

Je tiens aussi à remercier tous les enseignants des trois paliers, les administratifs, les inspecteurs, les directeurs et les formateurs qui n’ont ménagé aucun effort durant toute l’année scolaire pour accomplir comme il se doit leur noble mission.

Grâce à leur travail, le secteur a récolté de bons résultats.» S’agissant des infrastructures à réceptionner à la prochaine rentrée, M. Bader souligne que «pour le moyen, la prochaine rentrée scolaire sera normale pour les places pédagogiques.

Le primaire réceptionnera une nouvelle école aux Quatre- Chemins, et le secondaire sera marqué par la réception prochaine des lycées de Timezrit, Toudja et de quelques internats, ainsi que des rénovations de certains lycées, en attendant l’inscription d’un lycée de remplacement du technicum d’Ihaddadene».

M. Laouer