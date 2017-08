RÃ©formes du systÃ¨me Ã©ducatif : Colloque national en octobre

L’Université d’Oran 2 Mohamed-Ben-Ahmed abritera, le mois d’octobre, un colloque national sur les réformes du système éducatif et leurs enjeux, avec la participation des spécialistes en éducation et des psychologues venant des différentes wilayas du pays, a-t-on appris des organisateurs.

Organisé par le Laboratoire de la recherche en éducation et psychologie de ladite université sur le thème «Réformes du système éducatif : enjeux et défis», ce colloque vise l’évaluation de la situation actuelle du secteur de l’éducation nationale après l’application des réformes initiées en 2005. Les réformes introduites sur le système éducatif en Algérie ont donné naissance à «un nouveau concept à l’enseignement et à l’apprentissage tant au niveau de la réalisation des programmes de la deuxième génération qu’au niveau de l’accès à de nouvelles pratiques d’enseignement basées sur la pédagogie des compétences».

Cependant, ces réformes, selon les organisateurs, ont connu quelques dysfonctionnements, lors de l’application, outre la difficulté d’atteindre leurs objectifs et leurs dimensions.

Ce colloque intervient pour présenter plusieurs approches (psychologiques, éducatives et sociologiques) pour évaluer la situation et les dimensions de la réforme du système éducatif. Le colloque permettra aux chercheurs dans le domaine de l’éducation de présenter leurs recherches sur le contexte socio-économique de ces réformes et l’impact de la mondialisation sur leurs orientations.

«Les réformes du système éducatif : réalité et diagnostic», «La gestion pédagogique et administratif après les nouvelles réformes», «Les réformes du système éducatif : leurs dimensions socio-économiques», «Le rôle de l’orientation scolaire et professionnelle à l’atteinte des objectifs des réformes» et bien d’autres seront les principaux axes du colloque.