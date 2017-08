UniversitÃ© dâ€™Oran-1 : Deux nouvelles spÃ©cialitÃ©s

Deux nouvelles spécialités, dédiées à la traduction et à la gestion des entreprises et des administrations, seront ouvertes à la prochaine rentrée à l’Université d’Oran-1 Ahmed-Benbella, a-t-on appris hier du chargé de la communication de cet établissement.

Ainsi, l’Institut de traduction verra la mise en place d’un nouveau master (arabe-français-anglais), tandis que l’Institut des sciences et techniques appliquées proposera une nouvelle discipline portant sur la gestion des entreprises et des administrations, a précisé Morsli Laredj.

Dans un communiqué transmis à la presse, M. Laredj a également fait savoir que plus de 6.000 nouveaux bacheliers se sont présentés à l'Université d'Oran-1 durant la période de pré-inscription clôturée hier. Cet établissement compte, en plus des deux instituts cités, cinq facultés dédiées aux «Sciences médicales», aux «Sciences de la Nature et de la Vie», aux «Lettres et Arts», aux «Sciences exactes et appliquées» et aux «Sciences humaines et islamiques». (APS)