Nouvelle norme ISO 14001 : Management environnemental

Deux journées techniques spécialisées sur la nouvelle norme ISO 14001 : 2015 «Systèmes de management environnemental - Exigences et lignes directrices pour son utilisation» se tiendront du 9 au 10 août à Alger. Organisé par l’Institut algérien de normalisation (IANOR), dans la cadre de ses activités de sensibilisation et de vulgarisation, cet événement vise, entre autres, à sensibiliser les opérateurs économiques à la nécessité du référentiel. En effet, ces dernières années, la politique économique de notre pays a connu un changement remarquable, et cela à travers, notamment, le nouveau code d’investissement et les différentes mesures mises en place pour encourager les exportations hors hydrocarbures. Au vu de ce processus du changement économique et de la grande importance qu’accordent les pouvoirs publics au domaine de l’exportation, l’entreprise nationale, il faut le dire, est dans l’obligation de s’adapter aux différentes exigences du marché à l’international. Cela dit, si une entreprise veut s’imposer sur le marché extérieur, il faut qu’elle s’adapte tout d’abord aux différentes normes ISO. Ces dernières définissent des exigences, des spécifications, des lignes directrices ou des caractéristiques, dont le respect systématique permet de garantir que des matériaux, produits, processus et services puissent être utilisés en toute sécurité et sont aptes à l’emploi. Aussi, elles offrent des réponses stratégiques aux entreprises soucieuses de réduire leurs coûts, d’augmenter leur productivité et d’accéder à de nouveaux marchés, et elles permettent de favoriser un commerce mondial plus libre et plus équitable. Elles représentent également les meilleures procédures ou pratiques universellement acceptées fondées sur les acquis et les compétences de toutes les parties intéressées. Dans un communiqué publié sur son site, l’IANOR a précisé que la norme ISO 14001 : 2015, qui définit les critères d’un système de management environnemental, peut être utilisée pour la certification. Elle n’énonce pas d’exigences pour la performance environnementale, mais trace un cadre qu’une entreprise ou une organisation peut appliquer pour mettre sur pied un système efficace. Tout type d’organisation, quelles que soient ses activités, peut l’utiliser. Le management de l’environnement donne à la direction, au personnel et aux parties prenantes extérieures, l’assurance que l’impact environnemental fait l’objet de mesures et d’améliorations.

Makhlouf Ait Ziane