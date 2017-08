Industrie automobile : Sovac exportera ses modÃ¨les vers le Maroc et la Tunisie

Inscrite dans la stratégie du groupe Sovac en matière de montage automobile, l’usine Sovac production de Sidi El-Khettab, à Relizane, exportera, dans quelques années, les modèles assemblés en Algérie aux pays voisins, le Maroc et la Tunisie, une déclaration faite par Wayne Griffiths, vice-président commercial et responsable des ventes mondiales de SEAT, lors d’un entretien accordé au quotidien espagnol El Pais. Pour le même responsable, le marché algérien est de grande importance pour le constructeur Seat, au même titre que le Mexique, un centre majeur pour l’Amérique latine. Selon lui, dans un premier temps, les unités montées seront destinées exclusivement pour le marché local, avant l’entame du processus d’exportation vers les pays sus-cités. Des déclarations sur la même longueur d’ondes avec celles faites lors de l’inauguration de l’usine à la fin du mois dernier par le Président du Directoire de SEAT S.A., Luca de Meo, qui a affirmé que «la production en Algérie est une étape majeure pour SEAT. C’est la première fois dans l’histoire de notre marque que nous construisons des véhicules hors d’Europe. L’un de nos objectifs est de poursuivre l’internationalisation de notre marque, et l’Afrique du Nord représente une étape importante. Il s’agit d’une bonne nouvelle pour l’Algérie, pour SEAT et pour le groupe Volkswagen. C’est un honneur pour SEAT de mener ce projet du groupe, notamment du point de vue du volume de production». Il faut savoir également que le processus d’exportation est une pièce maîtresse dans le développement et la survie d’une entreprise industrielle, particulièrement celle dans le secteur automobile considérée comme une industrie lourde et qui demande de gros montages financiers. Aujourd’hui, à l’instar de Sovac Production, Renault-Algérie Production et Tahkout TMC visent également dans quelques années l’exportation de leurs produits à destination des pays africains. Il faut noter que Sovac Production est une usine d’assemblage qui produit quotidiennement jusqu’à 200 véhicules des modèles Volkswagen Golf, Volkswagen Caddy, SEAT Ibiza et ŠKODA Octavia. À partir de 2018, la production locale sera étendue aux modèles Volkswagen Polo et ŠKODA Fabia. À l’heure actuelle, 550 collaborateurs travaillent dans la nouvelle usine. À long terme, jusqu’à 1.800 postes de travail pourraient être créés dans l’usine de Relizane.

La réalisation de l’usine Volkswagen en Algérie constituera le deuxième projet sur le continent africain après celui de l’Afrique du Sud. Le coût de l’investissement du groupe Sovac est estimé à 250 millions d’euros. La capacité de production de la ligne de montage VW est de 12.000 unités pour la première année de production en 2017 à Relizane, et elle passera par la suite à 100.000 unités, cinq ans plus tard, vers 2022.

Par ailleurs, pour réorganiser au mieux «l’industrie automobile» en Algérie, mais aussi «lever des carences constatées et la mise en place d’une véritable industrie automobile capable de produire le vrai made in Algérie», le ministère de l’Industrie prépare le projet du cahier des charges régissant l’industrie automobile. À cet effet, le ministre de l’Industrie et des Mines, Mahdjoub Bedda, a tenu à préciser qu’il y avait plutôt un montage et non une industrie automobile en Algérie. «Ce qui a exigé une révision du cahier des charges régissant l’industrie automobile. Il s’agit de lever les carences constatées pour arriver à installer une véritable industrie.

On ne va pas permettre aux industriels de venir en Algérie pour faire du commerce. Le commerce est fini», a-t-il lancé. À ce propos, le ministre a fait savoir que des rencontres seraient tenues prochainement avec les ministères des Finances et du Commerce afin d’examiner les volets relevant de ces deux secteurs concernant l’industrie automobile.

«Nous veillerons à ce que le prochain cahier des charges, qui sera finalisé incessamment, tienne compte des intérêts de toutes les parties, à savoir l’État, les opérateurs et les consommateurs, lesquels pourront acheter une voiture à un prix raisonnable», a-t-il assuré.

Mohamed Mendaci