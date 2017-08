El Bayadh : Attribution de 1.800 logements avant la fin de lâ€™annÃ©e

Plus de 1.800 logements publics locatifs seront attribués au niveau de la wilaya d’El Bayadh avant la fin de l’année en cours, a-t-on appris auprès du directeur du logement de la wilaya.

«Les travaux des gros œuvres sont achevés et il reste l’opération de raccordement aux réseaux d’électricité et de gaz», a indiqué M. Djamel Madi, assurant que ces logements seront attribués à