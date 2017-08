Premier contingent du Hadj-2017 : DÃ©part aujourdâ€™hui

Le top départ des premiers contingents du hadj-2017 sera donné aujourd’hui, à partir de trois aéroports d’Algérie, en l’occurrence Alger, Oran et Constantine. C’est assurément le grand jour pour nos futurs hadjis qui seront accueillis dans les Lieux saints de l’islam par les membres de la mission qui sont déjà sur place pour les dernières retouches. S’étalant jusqu’au 26 août, et en attendant l’ouverture très attendue d’une ligne maritime entre l’Algérie et l’Arabie saoudite, ce sont près de 70 vols qui sont programmés durant cette période par la compagnie nationale Air Algérie vers Médine et Djeddah. A raison de trois à quatre vols par jour, ces navettes devront transporter, depuis les aéroports cités ci-dessus, en plus de ceux d’Annaba et d’Ouargla, quelque 20.000 pèlerins sur un total de 36.000, le reste étant à la charge de Saoudia Airlines.

Que ce soit les services aéroportuaires, des Douanes ou de la Sûreté nationale, toutes les dispositions et autres facilitations en matière d’encadrement et d’accompagnement ont été prises pour réussir l’opération et mettre les hadjis dans des conditions idéales. Il convient de rappeler que cette année, près de 1,2 million d’Algériennes et d’Algériens ont souhaité accomplir le 5e pilier de l’islam et participé de ce fait au tirage au sort de cette saison, dont 90% l’ont fait via internet, avait révélé dernièrement le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs. À ce propos, Mohamed Aïssa avait tenu à rassurer les pèlerins, en affirmant que «tout a été mis en œuvre», pour garantir une «meilleure» prise en charge des hadjis, notamment en matière de transport et d’hébergement, véritable talon d’Achille de plusieurs agences de tourisme et de voyages. Le ministre s’est engagé en outre à ce que des tentes climatisées et bien aménagées, ainsi que des espaces pour l’orientation et le repos soient mis à la disposition des hadjis, en plus de bus neufs. Aussi, il avait soutenu que les hadjis seront suivis par des médecins tout au long du pèlerinage, et confié qu’en matière des prix, le coût du loyer est «beaucoup moins élevé» que celui pratiqué aux Lieux saints. Pour rappel, le coût total du pèlerinage s’élève à près de 50 millions de centimes, dont 37,6 millions de frais du hadj et 12 millions le prix du billet d’avion. Il y a lieu de relever que pour cette année, le nombre des tour-opérateurs chargés de l’opération hadj s’élève à 43. À cet effet, et devant le rôle important et la mission capitale qu’elles assurent en ce qui concerne la prestation de services, des directives fermes ont été données par la tutelle à ces agences pour assurer à nos pèlerins une prise en charge idéale. Parmi les nouveautés du hadj de cette année, on citera, notamment l’imposition par les autorités saoudiennes aux pèlerins ayant accompli le 5e pilier de l’islam en 2015 ou 2016 et devant se rendre aux Lieux saints, d’une taxe sur le visa saoudien, estimée à 2.000 rials saoudiens, soit l’équivalent de 6 millions de centimes. À noter à la fin que la période du retour de nos hadjis est fixée du 8 au 21 septembre prochain.

S. A. M.