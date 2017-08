Selon lâ€™institut Gallup : Lâ€™AlgÃ©rie parmi les pays les plus sÃ©curisÃ©s au monde

L’Algérie a figuré à la septième place du classement 2017 des pays les plus sécurisés au monde, établi par l’institut de sondage américain Gallup.

Avec un score de 90 sur 100, l’Algérie se place dans le top dix des pays où les habitants se sentent en sécurité, selon l’indice Law and Order, (loi et ordre) de Gallup qui mesure le sentiment de sécurité éprouvé au niveau personnel ainsi que les expériences personnelles concernant la criminalité et l’application des lois. Ce score lui a permis d’occuper la tête du classement en Afrique, où le Rwanda a obtenu également un score de 84 sur 100. Le Maroc s’est positionné à la 43e place de ce classement mondial et la Tunisie à la 79e. La Libye n’y figure pas. Le Singapour arrive en tête de liste de ce palmarès avec un index de 97 sur 100, suivi de l’Ouzbékistan, de l’Islande, du Turkménistan et la Norvège. La Suisse se trouve à la sixième place avec le même score indiciel que l’Algérie. L’étude du plus important et plus fiable des instituts de sondage aux Etats-Unis présente les résultats de plus de 136.000 entretiens menés en 2016 dans 135 pays. Le sondage s’est basé sur quatre questions pour évaluer notamment la confiance des personnes en les forces de police et le degré de sécurité de nuit assuré dans leurs cités et quartiers. L’institut Gallup précise qu’il existe «des relations étroites entre les réponses des personnes interviewées et les mesures externes liées au développement économique et social du pays «. Ces relations renseignent sur la façon avec laquelle le taux élevé de criminalité peut affecter la cohésion sociale et les performances économiques d’un pays, explique cet institut, dont le siège se trouve à Washington. Ces indicateurs sont importants, en particulier pour les Nations unies, pour continuer de surveiller l’évolution des sociétés. «L’ONU vise à promouvoir des sociétés justes pacifiques et inclusives « dans le cadre des objectifs du développement durable qu’elle s’est fixée d’atteindre, souligne l’institut. Globalement, plus de six personnes sur 10 dans le monde disent avoir confiance en leur police locale et 68% se sentent en sécurité lorsqu’elles se promènent seules la nuit. Mais les différences entre les régions son apparentes, selon les résultats de cette étude.

Treize des quatorze pays dans lesquels au moins 15% des résidents disent avoir fait l’objet d’une agression sont situés en Afrique subsaharienne qui a enregistré la plus importante progression des agressions en 2015 et 2016.

Le plus mauvais score du classement a été enregistré, cependant, par le Venezuela qui a obtenu 42 sur cent, selon l’indice Gallup. Les pays de l’Amérique Latine ont maintenu en 2016 le même score indiciel (64 sur cent), les personnes interrogées sont moins susceptibles de se sentir en sécurité. Les Etats-Unis, le Canada, l’Asie du Sud et l’Asie de l’Est obtiennent un score global élevé de 84 sur cent. (APS)