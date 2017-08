JS Kabylie : maintien de Rahmouni-Moussouni

Le staff technique de la JS Kabylie (Ligue 1 algérienne de football) composé du duo Mourad Rahmouni et Faouzi Moussouni a été maintenu dans son poste au moment où l'Italien Enrico Fabbro qui devait leur succéder n'entraînera pas le club kabyle, a appris l'APS vendredi auprès des intéressés. «Tout est rentré dans l'ordre jeudi soir suite à l'intervention des membres du Conseil d'administration qui nous ont renouvelé leur confiance. Avec Rahmouni, nous allons continuer notre travail le plus normalement du monde d'autant que sommes protégés par notre contrat", a affirmé Moussouni. Rahmouni et Moussouni ont été limogés samedi dernier par le président du club Mohand Chérif Hannachi mais sans pour autant résilier leur contrat. Ils ont été priés de prendre en charge l'équipe réserve, chose refusée catégoriquement par les deux techniciens. Entre temps, le club a trouvé un accord avec l'entraineur italien Enrico Fabbro qui s'est même déplacé mercredi en Tunisie pour diriger le stage d'intersaison, au même titre que Rahmouni et Moussouni. Se trouvant avec deux staffs techniques, les joueurs de la JSK ont refusé de s'entrainer avant que la situation ne se débloque jeudi soir. «Après avoir été menacé d'annulation, le stage est maintenu. Nous allons remobiliser le groupe tout en établissant une discipline de fer. Le président Hannachi ne nous a pas parlé, il est injoignable», a-t-il ajouté. Du coup, Enrico Fabbro, qui avait déjà assuré aux destinées techniques de la JSK lors de la saison 2012-2013 n'entraînera pas l'équipe et devra quitter la Tunisie dans les heures qui suivent.