Natation, Championnat d'AlgÃ©rie open (2e journÃ©e) : Amel Melih et Rania Nefsi raflent la mise

Les nageuses du GS Pétroliers Amel Melih et Rania Nefsi ont dominé les épreuves féminines de la 2e journée du Championnat d'Algérie de natation Open, décrochant les quatre titres mis en jeu vendredi à la piscine de l'Office olympique Mohamed-Boudiaf. Melih, déjà sacrée lors de la première journée sur 50 m nage libre, a rajouté deux nouveaux titres à son riche palmarès en remportant les finales du 50 m papillon avec un chrono de (28.29) et du 50 m dos avec un temps de (1:05.62). De son côté, Nefsi s'est adjugée les médailles d'or du 400 m nage libre en (4:25.81) et 200 m brasse en (2:46.70).

Chez les messieurs, la compétition a été plus disputée avec deux titres pour le GS Pétroliers, un pour le NR Dely Ibrahim et un pour l'ASPTT Alger. Sur l'épreuve reine du 100 m nage libre, c'est l'incontournable Oussama Sahnoun (48.99) qui s'est imposé devant ses deux coéquipiers Walid Chelbab (53.37) et Aymen Benabid (53.46). En 400 m 4 nages, c'est le nageur du NR Dely Brahim, Ramzy Chouchar, qui a dominé la course réalisant un chrono de (4:32.33), alors que la dernière finale de la journée, le 100 m dos, a été remportée par Abdellah Ardjoune avec un temps de (56.32).

L'Open de natation 2017 se poursuivra samedi avec les séries de qualification le matin à partir de 08h30, tant dis que les finales auront lieu à partir de 17h00. Le championnat d'Algérie de natation Open (toutes catégories/messieurs-dames), a débuté jeudi à la piscine de l'office du complexe olympique Mohamed-Boudiaf (Alger) et s'étalera jusqu'à lundi, avec la participation de 448 nageurs dont 116 dames, représentant 58 clubs issus de 18 ligues.