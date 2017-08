AS Monaco : Ghezzal sâ€™en approche de plus en plus

L'ailier international algérien Rachid Ghezzal, en fin de contrat avec l'Olympique Lyon (France), doit rencontrer très prochainement les dirigeants de l'AS Monaco (Ligue 1/France) afin d'avancer concrètement sur les termes d'un contrat, a annoncé vendredi le quotidien sportif L'Equipe sur son site.

Monaco a prévu de recruter encore entre trois et quatre joueurs, et Ghezzal (25 ans) s'inscrit dans cette nouvelle vague. Le milieu offensif n'avait pas été loin de prolonger dans le Rhône, en fin de saison, les parties s'étaient accordés sur un salaire mensuel avoisinant les 280.000 euros hors bonus, mais une mésentente de dernière minute avait fait capoter l'affaire. Le club champion de France en titre devrait lui proposer un salaire d'environ 180.000 euros plus une prime de 3 millions d'euros à la signature, souligne L'Equipe.

Le joueur était convoité également par les Italiens de l'AC Milan, mais aucune proposition concrète n'est parvenue du club lombard. Ghezzal a longtemps espéré pouvoir séduire les Rossoneri, c'était sa destination préférée, mais devant les silences répétés, et à quelques jours du début de la saison, il lui faut trancher s'il veut entrer dans les plans de son futur entraîneur. L'attaquant algérien, pur produit de la formation lyonnaise, qui souffrait d'une blessure, n'a pas été convoqué par le nouveau sélectionneur national l'Espagnol Lucas Alcaraz pour les deux rendez-vous : en amical face à la Guinée (2-1) et le Togo (1-0), comptant pour la 1re journée (Gr.D) des qualifications de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2019, disputés les 6 et 11 juin.