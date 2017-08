Regard : Trottoirs ou aires de stationnement ?

Décidément, l’anarchie semble être le sort des Algérois, tous les jours. C’est un secret de polichinelle, même, rien qu’à voir toutes ces rues, victimes d’aberrations, de «faussetés», criardes, impossibles, à ne pas remarquer et aussi à corriger. L’exemple des trottoirs squattés par les automobilistes et les chaussées qui se réduisent telle une peau de chagrin ne laissent plus de doute sur la clochardisation de nos rues et l’énorme décalage entre l’état actuel de celles-ci et les normes généralement admises pour une capitale. C’est un fait, l’incivisme fait mener la vie dure à ces espaces «réservés» exclusivement, désormais, au stationnement. Occuper, détourner un trottoir de sa vocation, quoi de plus normal, aujourd’hui, pour beaucoup d’automobilistes, prêts à tout, quitte à s’approprier, des espaces publics, destinés, pourtant, aux piétons. Comme une fausse note d’ailleurs, ce manque de civisme est facilement. On n’a pas besoin d’avoir l’esprit musicien, pour savoir que ça sonne faux. Garer sa voiture n’importe où et n’importe comment est devenue même une chose d’une banalité pour ne pas dire carrément un phénomène social très répandu, pas uniquement à Alger, mais également dans les grandes villes. Le manque de parkings, d’une part, et l’évolution du parc automobile, de l’autre, font payer à nos villes un énorme préjudice. L’image de celles-ci, encore une fois est ternie, au grand jour. Pourtant, la réglementation est on ne peut claire et explicite sur l’utilité du trottoir qui n’est certainement pas un simple accessoire ou un décor pour une agglomération comme Alger, notamment où les piétons vivent tous les jours le cauchemar des trottoirs transformés en parkings et le risque d’être fauché par un véhicule qui arrive pour la simple et unique raison que son «espace» est carrément hors service.

Samia D.