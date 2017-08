El-Oued : Plus de 1.200 enfants en colonie de vacances sur la cÃ´te

Pas moins de 1.200 enfants de la wilaya d’El-Oued ont bénéficié, à ce jour, de colonies de vacances dans des wilayas côtières, au titre de la saison estivale 2017, a-t-on appris auprès de la Direction locale de la jeunesse et des sports (DJS).

S’étalant sur deux mois (du juillet dernier jusqu’au août courant), cette initiative qui s’inscrit dans le cadre du programme des activités des colonies de vacances initié par le ministère de tutelle en faveur des enfants démunis résidant dans les wilayas du Sud du pays, est répartie sur quatre contingents à raison de 300 enfants chacun pour un séjour de15 jours sur les plages des wilayas côtières (Bejaia, El-Tarf, Alger et Tipaza), a-t-on précisé.

Cette détente estivale est destinée aux enfants âgés de 8 et 14 ans, ainsi qu’aux jeunes (18 et 35 ans), issus des familles nécessiteuses, notamment ceux des zones enclavées à travers les 30 communes que compte la wilaya d’El-Oued, a-t-on détaillé.

Tous les moyens nécessaires ont été mobilisés par les organisateurs de ces colonies de vacances, dont environ 56 encadreurs, des animateurs, des équipes médicales et paramédicales et des psychologues pour assurer le déroulement de cette initiative dans de bonnes conditions, a-t-on fait savoir. Une commission de wilaya chargée de la mise en œuvre et du suivi du programme des activités des colonies de vacances (été 2017) est installée au niveau de la DJS, selon la même source .

En parallèle, plus de 20.000 enfants issus des zones enclavées à travers sept communes de la wilaya d’El-Oued ont bénéficié également, au titre de la première phase de l’ initiative organisée par la DJS sous le signe « piscine pour tous» dans le but de donner à tous les enfants de cette wilaya l’opportunité de pratiquer la natation dans les piscines relevant de différents complexes sportifs de proximités, a-t-on signalé. (APS)