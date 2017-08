Saison estivale : Hausse de 10% des noyades

Avec une longueur linéaire de plages surveillées estimée à quelque 282.185 mètres (282 km), les éléments de la Protection civile chargés de la surveillance des plages ont assurément du pain sur la planche, comme du reste chaque été. Pour cette saison estivale, ouverte, rappelons-le, 1er juin dernier pour s’étaler jusqu’au 30 septembre, les 399 plages autorisées à la baignade ont accueilli au cours des mois de juin et de juillet plus de 6,1 millions d’estivants, en quête de moments de détente et d’évasion en ces temps caniculaires. Malheureusement, tout n’a pas été rose dans la mesure où l’on déplore 78 noyades mortelles, dont 40 ont eu lieu dans des plages non surveillées, en sus de la mort de deux personnes heurtées par les engins nautiques (jet ski), à Boumerdès et Annaba ainsi que la blessure à six autres, trois à Annaba, deux à Jijel et un à Alger. Selon un tableau comparatif dressé par la cellule de communication de la Direction générale de la protection civile, une hausse de près de 10% est enregistrée en ce qui concerne le nombre des noyades par rapport à juin et juillet de 2016 et qui était de 71 décès. On constate également une augmentation de 58% le nombre des estivants qui ont fréquenté les plages d’Algérie (3,9 million en 2016), tout comme dans le nombre des interventions effectuées par les maîtres-nageurs (+49,4%) en dépassant pour ces deux premiers mois de l’été 42.820 contre 28.653 interventions en 2016. Idem pour les personnes sauvées d’une noyade certaine, estimées à 28.409 contre 18.984 personnes à la même période de 2016, soit +49,6%. A noter également le fort taux des décès (43%) constatés dans les plages autorisées à la baignade mais qui sont survenus hors horaires de surveillance (HHS), fixés de 9H à 20H, à savoir 13 victimes sur un total de 30 noyades mortelles.



Bejaia en tête de liste avec 18 décès



Par wilayas, les statistiques de la DGPC classent Bejaia en tête de ce tableau sinistre avec 18 victimes dont 8 sont décédées dans des plages non surveillées et deux noyades sur les dix qui ont eu lieu dans des plages autorisées ont eu lieu HHS. Boumerdes suit derrière avec 11 morts tandis que Mostaganem complète le podium avec 10 victimes parmi lesquelles 8 ont été déplorées dans des plages non surveillées. Il faut souligner par ailleurs que la palme d’or revient pour l’heure à Ain-Temouchent, Tizi-Ouzou et Annaba qui n’ont connu qu’une seule noyade enregistrée chacune dans une plage non surveillée et ce, en dépit de la forte affluence qu’elles connaissent cet été, notamment Ain-Temouchent qui est classée en deuxième position, derrière Oran. D’autres wilayas se sont relativement distinguées en limitant au maximum les dégâts, à l’image de Tlemcen qui déplore deux victimes noyées dans des plages autorisées à la baignade et en étant la seule wilaya à n’avoir pas connu de noyades dans les plages non surveillées, d’Oran qui compte aussi deux noyades dont une dans une plage non surveillées ou encore de Chlef (3 décès). Skikda et El Tarf sont les autres wilayas dont les plages n’ont pas connu de noyades durant les horaires de surveillance. Concernant l’affluence dans les plages, il semblerait que l’ouest du pays a la «cote » puisque le trio Oran, Ain-Temouchent et Mostaganem composent le podium.



Le littoral ouest a la … cote !



El Bahia a attiré en juin et juillet plus de 9,1 millions estivants contre 8,1 millions et 7,5 millions pour ses deux voisines. Jijel continue pour sa part sa renaissance après les dures années du terrorisme et a compté cet été un peu plus de 6 millions d’estivants, dépassant de peu Boumerdes (5,9 millions). Arrive ensuite Bejaia avec 5 millions de personnes ayant fréquenté ses plages, Skikda (4,9 millions) et Tipasa (3,3 millions).

Dans ce registre, la surprise est venue d’Annaba qui ferme le tableau avec «seulement» 1,4 million de personnes y se sont rendues, soit moins que Chlef (2,4 millions), Tlemcen (2,3 millions), El Tarf (2 millions), Alger (1,9 million) et Tizi-Ouzou (1,6 million).

SAM