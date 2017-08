EtÃ©, plages et maladies chroniques : Evitons le pire !

Morceaux de verre, petits bouts de bois, des canettes, des boîtes de conserve… À l’heure des grandes vacances, sur les plages et dans l’eau, les occasions de se faire des petites blessures aux pieds ne manquent pas. Pour la plupart d’entre nous, un petit coup d’antiseptique, et la douleur est vite oubliée… Mais pour les personnes diabétiques atteintes de neuropathie, ces plaies peuvent se révéler très dangereuses.

Il faut dire que nos plages ne sont malheureusement plus les endroits de détente qu’elles étaient autrefois. Souvent, on trouve des débris de verre, de plastique, de bois… des mégots de cigarettes jetés sans réfléchir et qui peuvent instantanément allumer un incendie et causer des dégâts irréparables, notamment pour les personnes diabétiques atteintes de neuropathie. Cette dernière se manifeste par une perte de sensibilité à la douleur ou à la chaleur, notamment au niveau des pieds, dans la mesure où ce sont les nerfs les plus éloignés du système nerveux central. Chez les patients diabétiques atteints par la maladie, marcher sur un oursin ou bien poser le pied sur du sable brûlant, n’entraîne aucune réaction de douleur.

À cela s’ajoute la mauvaise cicatrisation qu’implique la maladie : si elle n’est pas désinfectée, la plaie va se surinfecter car le taux de sucre présent dans le sang détériore le processus de cicatrisation.

Afin d’éviter que ces personnes se blessent, une campagne de sensibilisation «Eté et maladies chroniques» a été organisée hier dans les plages «Palm Beach et Azur plage» par l’Association des diabétiques de la wilaya d’Alger.

Le président de l’association, Fayçal Ouhada a déclaré que «le but de cette campagne est de sensibiliser les estivants sur les dangers de nager et de marcher sur le sable, pieds nus et de s’exposer au soleil sur leur santé.» M. Ouhada a indiqué que «pour les gens en bonne santé, on peut calmer ses petits bobos par un antiseptique et la douleur est vite oubliée, mais pour les personnes diabétiques atteintes de neuropathie, ces plaies peuvent être très dangereuses et risquent même l’amputation.»

Le président de l’association des diabétiques de la wilaya d’Alger a déploré le manque de civisme des usagers des plages. «Il faut apprendre à respecter autrui et l’environnement… les gens n’aiment pas qu’on jette les ordures devant leur maison mais ils se permettent de le faire dehors et ce n’est pas normal. En adoptant un tel comportement, ils nuisent aux autres» a-t-il expliqué. Et d’ajouter «on reçoit plusieurs diabétiques qui ont été blessés sur les plages au niveau de notre association. Dans la majorité des cas, ces diabétiques souffrent de neuropathie, donc ils ne ressentent pas la douleur en se blessant. Nous faisons le nécessaire pour eux tout en les invitant à faire attention à leur état de santé», a-t-il dit.

Ali qui était venu avec sa famille, passer la journée à la plage a exprimé sa satisfaction quant à la bonne initiative de l’association. «Il faut multiplier ce genre de campagne au niveau des plages. Ma mère est diabétique et ne sait pas ce que veut dire une neuropathie. Avec ce genre de campagne de sensibilisation et de prévention et grâce aux éducateurs qui sont présents sur les lieux, elle comprendra mieux sa maladie avec des mots simples afin de d’éviter le pire», a-t-il expliqué.

M. Ouhada conseille aux diabétiques et aux hypertendues de ne pas rester exposer longtemps au soleil, de bien s’hydrater et ne pas négliger le moindre petit malaise qui peuvent ressentir.»

Sur les lieux des flyers ont été distribués aux estivants et des explications leur ont été fournies sur la neuropathie qui est une atteinte du système nerveux. C’est l’une des complications du diabète. Lorsque le taux de sucre dans le sang demeure trop élevé sur une longue période de temps, cela peut endommager les nerfs, surtout ceux des membres inférieurs «neuropathie périphérique». Certains organes peuvent également être affectés, tels que le cœur, les organes génitaux, l’estomac, les intestins et la vessie.

Les médecins recommandent de ne jamais marcher pieds nus, en particulier sur la plage et même dans l’eau et de signaler immédiatement toute lésion ou coloration suspecte du pied.

Il y a lieu de rappeler que cette campagne de sensibilisation a déjà sillonné la semaine dernière, les plages des Sables d’or et de Mazafran et sera la semaine prochaine au niveau des Sablettes.

Wassila Benhamed