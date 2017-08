Culture hebdo : RÃ©trospective

L’actualité culturelle de la semaine écoulée aura été marquée par la tenue de plusieurs manifestations relatives au cinéma, à la poésie et à la musique ainsi que par la disparition du cinéaste Youcef Bouctouche

- La dixième édition du Festival international d’Oran du film arabe, inaugurée le 25 juillet, a pris fin lundi soir avec la distinction de plusieurs films algériens, «En attendant les hirondelles» de Karim Moussaoui, «Je t’ai promis» de Mohamed Yargui, «Enquête au Paradis» de Merzak Allouache et «Youcef Chahine, le cinéma et l’Algérie» de Salim Aggar, notamment.

- La Caravane «Eté Algérie 2017» a été lancée jeudi à partir du Village des artistes à Zeralda (Alger), avec au programme, des soirées musicales et des représentations dans le 4e art qui se tiendront jusqu’au 31 août dans une centaine de localités du pays.

- La première rencontre «les Bibans de la poésie» s’est tenue à Bordj Bou Arreridj du 29 juillet au 1er août.

- L’artiste palestinien Mohamed Assaf a animé un concert dans la nuit de samedi à dimanche, au Théâtre de verdure El-Hadi-Flici, à Alger.

- Le virtuose du luth Fayçal Salhi s’est produit mercredi à Amman (Jordanie) dans le cadre du Festival de Jerash pour la culture et les arts.

- Le réalisateur algérien Youcef Bouchouchi s’est éteint vendredi à Alger à l’âge de 78 ans. (APS)