Le coin du copiste : Un nouveau lieu de culture

Les espaces dédiés à la pratique libre et collective de la culture sous tous ses aspects peuvent constituer de solides remparts contre l’ignorance, lorsqu’ils sont de bonne tenue et pourvus d’un dynamisme producteur d’idées et de création qui stimule l’esprit et fait épanouir la pensée dans les recoins les plus oubliés de la mémoire. D’aucuns auraient été tentés de croire que l’existence de ces lieux de rencontre, d’échange et de partage n’a pas lieu d’être ou qu’elle est inutile à la société. Les intellectuels de tous bords, que l’on pense être une minorité, se renvoient les initiatives de ce genre par régions interposées, en donnant naissance à des cafés littéraires très appréciés par la population environnante, quoi que l’on dise. Le droit à la libre expression et à la circulation de paroles, qui induisent l’analyse et la réflexion dans une pluralité de thématiques, est certainement un minimum requis par le citoyen désireux de se cultiver et d’être à la page de ce qui se fait de mieux dans l’édition, la musique, le théâtre, le cinéma et tant d’autres canaux artistiques. Ici et là, on s’interroge sur les autres et l’on manifeste le désir de connaître et de découvrir tout ce qui est différent et suscite la curiosité. C’est la moindre des choses, voire l’attitude la plus saine pour une société dont de larges pans veulent avancer dans le sens des dernières nouveautés exigées par une modernité de plus en plus décalée et en porte-à-faux avec les discours ambiants. Dans ce contexte, on applaudit avec bonheur la création, cette fois dans la capitale, de ce nouvel espace culturel qui a choisi de s’appeler par une dénomination chiffrée au nombre de « 48 » : mystère et boule de gomme pour ce titre, car on n’en sait pas plus, sinon que cette appellation est la première du genre dans notre pays. Les images de la bâtisse à plusieurs étages, avec ses intérieurs d’une contemporanéité criante, diffusées par un site culturel électronique, ne sont pas nécessairement là pour épater la galerie ou le visiteur lambda du coin. Elles correspondent au contraire à une certaine vue de l’esprit que tout un chacun a du quartier de Sidi Yahia aux alentours d’Hydra que l’on a pris l’habitude ces dernières années de classer comme commune la plus huppée d’Alger : « Situé non loin du Paradou, le 48 est un imposant immeuble de 3 étages avec terrasse, qui met un point d’honneur à marier art et divertissement. Ouvert tous les jours de 12h à minuit, et le vendredi de 16h à minuit, le 48 accueillera les plus curieux dès cette semaine », indique la journaliste qui anime ce site, tout en donnant quelques repères de ce lieu : « C’est avec un concept innovant que le « 48 » a été inauguré au cœur de la capitale. Un café-restaurant, « le Perchoir », une librairie « L’arbre à dire » et une salle de conférence, l’Espace Agora, composent ce nouvel acquis pour la commune de Hydra. » Aux visiteurs de voir !!

L. Graba