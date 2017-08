Bordj Bou-ArrÃ©ridj : Les Bibans de la poÃ©sie

La direction de la maison de la culture de Bordj Bou-Arreridj a tenu à souligner l’importance de la poésie dans la région, en organisant cette semaine, un séminaire sur cet art.

Ce séminaire, le premier du genre, a été inscrit au rendez-vous de la beauté pour rappeler les dimensions de ce dernier tant pour la forme que le contenu. Ces deux aspects ont voyagé dans le temps, comme le rappelle l’évolution de l’écriture et de la conception de la poésie. Pour associer le public à ce rendez-vous, qui est également celui des praticiens et des critiques connus dans ce domaine, des lectures poétiques et des débats littéraires ont été prévus. Une vente-dédicace du recueil de poèmes de Abderrezak Boukaba a été également organisée. Le public, qui était composé de beaucoup d’étudiants mais aussi d’amateurs de ce genre, a été emporté dans des mondes voulus par les poètes, des mondes qui ont oscillé entre l’amour, la patrie et la souffrance, même s’ils ne manquent pas de s’entremêler selon l’inspiration des auteurs.

Ce qui n’a pas manqué de satisfaire tous les goûts des personnes présentes aux manifestations et assurer une animation certaine des soirées de la wilaya. Beaucoup de citoyens, qui ont été nombreux à se rendre à la maison de la culture, ont apprécié cette initiative qui leur permet, disent-ils, de sortir de la monotonie qui caractérise les journées d’été dans la wilaya. Les poètes et critiques de la wilaya ont également salué la programmation de cette manifestation qui leur permet de se voir, d’échanger leurs expériences et d’écouter même les créations de chacun d’eux. Parmi les participants aux Bibans de la poésie, on peut citer notamment les noms de Toufik Ouamane, Kada Dahou, Ramzi Naili et Mohamed Kast. Notons que les poètes Mohamed Boutaghane et Abderrezak Boukaba ont été honorés à l’occasion. Ce qui a fait plaisir aux personnes concernées qui ont tant donné à l’activité culturelle dans la région ainsi qu’à leurs pairs, qui ont estimé que ce genre de distinction offre la possibilité d’encourager les hommes de lettres qui en ont tellement besoin.

Fouad Daoud