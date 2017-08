Dans la lucarne : Le Â« sÃ©isme Â» barcelonais

Ce qui vient de se passer, à Barcelone, deuxième ville espagnole, est vraiment quelque chose d’incroyable, de presque inédit. Il y a quelques semaines, lorsque des bribes d’informations sur l’éventualité de départ de Neymar ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux, personne ne leur a accordé la moindre crédibilité. Car, depuis sa venue en 2013, Neymar est devenu un pion de la MSN, considérée comme un concept sûr dans la propension des Catalans à contrecarrer la puissance du pouvoir central, matérialisé dans un Real de Madrid de plus en plus conquérant. Ce n’est pas donné à quiconque de prendre trois coupes de Ligue des champions en quatre ans. C’est ahurissant et même stupéfiant ! De plus, le Real a empoché une Liga. Ce n’est pas en laissant Neymar partir qu’ils vont atténuer la grande supériorité madrilène. C’est un calcul qui ne peut que jouer un mauvais tour à Bartomeu, le président du Barça. Il risque d’avoir sur le dos les « socios » qui pourraient lui demander des comptes sur son club, qui est en train d’accuser le coup devant le Real de Zidane de plus en plus au-dessus du lot. Il est clair que les dirigeants du Barça n’ont jamais souhaité le départ de leur « pépite », nommée Neymar. Ils ne peuvent se faire « hara-kiri ». Une telle situation ne peut que faire les affaires du grand Real. Ramos, qui avait reçu le maillot de Neymar, suite au match amical international, à Miami, 3 à 2, était aux anges en apprenant le départ de Neymar du Barça. Ce joueur avait toujours réussi à « faire des misères » à la défense madrilène. Tout le monde aujourd’hui, à Barcelone, a oublié ce qu’a fait l’ex-joueur de Santos (Brésil) au football catalan pour rivaliser avec leur éternel voisin ennemi: le Real de Madrid. On le traite aujourd’hui de « traitre » comme ils l’ont fait au début des années 2000 à l’étoile portugaise, Luis Figo. Les Catalans sont si « possessifs » qu’ils ne veulent rien savoir lorsqu’on les quitte, surtout brutalement. A Barcelone, on a déjà commencé à enlever tout ce qui leur rappelle Neymar. Photo, portraits… Il est, aux yeux des Barcelonais, « mort » et oublié pour toujours, comme s’il n’a jamais passé quatre ans au Nou Camp, tout en donnant le meilleur de lui-même, mieux que personne. Toujours est-il, Neymar est parti en optant pour cinq ans pour le PSG du président qatari, Nacer Khelaïfi. Il n’accepte plus que Messi gagne les lauriers à ses dépens. Il a les moyens pour voler de ses « propres ailes ». Il n’a plus besoin de « tuteur ». A 25 ans, il se considère assez grand pour ne plus accepter de « vivre aux crochets » des autres. Car, selon les bookmakers, il est mieux que Messi si on le laisse faire ce qu’il a envie de faire, sans qu’il reçoive en retour les « remontrances » du « maître des lieux ». On a essayé de faire « capoter » le transfert de Neymar (222 millions d’euros), mais la Liga ne pouvait le faire du fait que l’affaire concerne le droit civil et non sportif. Il a officiellement signé le vendredi 04 août, une date historique, du fait qu’elle nous permet de mémoriser à jamais le transfert du siècle. En fin de compte, même le Barça voulait son départ, eu égard à la plus-value de 222 millions d’euros qu’elle allait mettre dans la poche. Aujourd’hui, il faudra admettre que l’argent a pris le pas sur toutes les considérations sportives, politiques et économiques. Ce qu’il faudra retenir, c’est qu’en France, l’arrivée de Neymar au championnat français a été unanimement accepté et considéré comme la bonne chose, sur tous les plans, qui puisse arriver à l’Hexagone, jusqu’ici moribond. C’est aussi l’avis du président Emmanuel Macron, qui est

« aux anges » de voir Neymar débarquer en Ligue1 française. Le Barça n’a qu’à aller chercher ailleurs les comparses pour les substituer à Neymar. On parle déjà de Dembelé face aux résistances des autres stars, comme Coutinho (Liverpool), Griezmann (Atletico de Madrid), Hazard (Chelsea) et Mpappé (Monaco). A cause justement du Barça, les clauses de départ sont si élevées que les « grosses pointures » sont devenues hors de prix. Les petites bourses n’ont qu’à bien se tenir. L’argent est en train de tout pourrir, malheureusement. Et c’est très navrant !

Hamid Gharbi