JO-2028 : Le comitÃ© municipal approuve les Jeux en 2028

Le comité des JO du conseil municipal de Los Angeles a donné son soutien à la tenue des jeux Olympiques dans la Cité des Anges en 2028, un pas formel de plus vers les olympiades à Paris en 2024. «Il me semble clair que c'est un meilleur accord pour les habitants de Los Angeles et que c'est plus sûr pour les contribuables et le budget (de la ville) que ce que nous avions pour 2024», a commenté le membre du comité et du conseil municipal Paul Krekorian. Ce comité municipal sur les JO ne s'était pas réuni depuis janvier quand il avait donné son feu vert à la proposition de la ville pour les Jeux 2024. Los Angeles a annoncé lundi un accord avec le CIO qui lui permet d'accueillir les Jeux de 2028, offrant ainsi quasi assurément la victoire pour 2024 à Paris.