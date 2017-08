Paradou AC : Tayeb Meziani au Havre AC ?

Tayeb Meziani devrait évoluer à l’étranger la saison prochaine. L’international espoir de 21 ans, pur produit du Paradou AC, devrait s’engager en effet avec le Havre AC. C’est ce dernier qui a donné l’information via son compte twitter. Pour le moment, le transfert n’est pas encore conclu, mais le club harvais a précisé que l’Algérien était

« en approche ». L’on imagine que les négociations avec le Paradou AC sont encore en cours. Et connaissant le mode de fonctionnement du club de Hydra, l’on imagine que Tayeb Meziani sera prêté et non pas transféré définitivement. Le Paradou AC a déjà procédé de la sorte avec Ramy Bensebaini, puis tout récemment avec Youcef Attal qui a été prêté à Courtrai. Ce dernier n’attend que son visa pour rejoindre son nouveau club.

A signaler qu’au Havre AC, Tayeb Meziani évoluera —si le transfert est conclu bien sûr— avec Zineddine Ferhat, véritable coqueluche du club blanc et bleu. Il était d’ailleurs buteur, vendredi, lors de la victoire des siens 4-1 face à Auxerre à l’occasion de la deuxième journée de la Ligue 2.

Tayeb Meziani a effectué des essais au début de l’été au Stade Rennais, sans succès.

Amar B.