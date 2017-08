Transfert : Boudebouz Ã  SÃ©ville pour la visite mÃ©dicale

Le milieu de terrain international algérien de Montpellier (Ligue 1 française de football) Ryad Boudebouz est attendu demain à Séville pour passer sa visite médicale en vue de son engagement avec le Real Betis (Liga espagnole de football), rapporte jeudi soir le quotidien sportif L'Equipe. Le joueur algérien âgé de 27 ans devrait s'engager pour un contrat de quatre ans avec le club andalou et du coup retrouver son coéquipier en sélection Aissa Mandi. Montpellier va, lui, percevoir une indemnité de transfert de 7 millions d'euros assortis d'un éventuel bonus de 1 million d'euros et de 20% à la revente, précise la même source. Désireux d'assister à l'hommage au président du club Louis Nicollin, décédé en juillet dernier, à l'occasion de la réception de Caen samedi soir dans le cadre de la 1re journée du championnat, Boudebouz ne se rendra à Séville que ce lundi. Le milieu de terrain offensif algérien est encore lié pour deux saisons avec Montpellier, mais dispose d'un bon de sortie après son excellente saison 2016-2017 (11 buts et 9 passes décisives en 33 matchs de Ligue 1). Touché à l'entraînement, l'Algérien devrait s'éloigner des terrains jusqu'à la mi-août, au minimum. L'ancien joueur du FC Sochaux (France) est d'ores et déjà forfait pour la double confrontation face à la Zambie les 2 et 5 septembre dans le cadre respectivement des 3e et 4e journées des qualifications du Mondial 2018.