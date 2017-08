Ligue 1 : L'USM Alger en stage en Turquie

L'USM Alger (Ligue 1 algérienne de football) s'est envolée vendredi pour Izmit en Turquie pour un stage de préparatoire de douze jours en vue de la saison footballistique 2017-2018, a annoncé le club algérois sur son site officiel. Les coéquipiers de Mokhtar Benmoussa disputeront au cours de leur séjour en Turquie quatre matchs amicaux. La direction, en concertation avec le staff technique dirigé par le Belge Paul Put, a promu quatre éléments de la réserve en équipe première, il s'agit de Mellih, Benhamouda, Semane et Boumechra. La nouvelle recrue estivale, le milieu défensif malien Soumaila Sidibé (ex-MO Béjaia), n'a pas fait le voyage avec ses coéquipiers et est attendu au plus tard mardi prochain à Izmit, précise la même source. Outre Sidibé, l'USMA a assuré lors du mercato estival l'arrivée de l'attaquant Okacha Hamzaoui (ex-Nacional Madeira/Portugal, prêt d'un an), du milieu de terrain Faouzi Yaya (ex-MO Béjaia/ trois ans), du défenseur Redouane Cherifi (ex-USM Bel-Abbès/quatre ans), et du milieu de terrain Oussama Chita (ex-MC Alger/quatre ans). Les partenaires du gardien de but Mohamed Lamine Zemmamouche seront concernés en septembre prochain par les quarts de finale de la Ligue des champions d'Afrique contre les Mozambicains de Ferroviario de Beira (aller : 15, 16, ou 17 septembre/ retour : 22, 23, ou 24 septembre).