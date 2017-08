Finale de la Coupe arabe des clubs champions 2017 : Lâ€™ES Tunis rejoint Al FayÃ§ali de Jordanie

La finale du Championnat arabe des clubs opposera ce soir à partir de 19h00 l'Espérance Sportive de Tunis aux Jordaniens d'Al Faiçaly.

Cette finale, initialement programmée au stade de Bordj El Arab du Caire, a été délocalisée par les organisateurs à Alexandrie. Pour rappel, le représentant tunisien s’est qualifié en battant, jeudi à Alexandrie, en demi-finale, la formation marocaine du FUS de Rabat (2-1 après prolongations). Les Marocains avaient ouvert la marque par Semmoumi (28’), avant que les Tunisiens ne renversent la vapeur grâce à Chemmam sur coup franc direct (47’) et Khenissi (95’). A noter que ce derby maghrébin très tendu a été marqué par trois expulsions (Bettache 67’ et Fouzir 94’ côté FUS et Khenissi 96’ côté EST). Dans l’autre demi-finale, disputée mercredi au Caire, le représentant jordanien d’El Fayçali s’est imposé face aux Egyptiens d’Al Ahly sur le même score. Les Jordaniens, visiblement supérieurs à leurs adversaires, ont dominé les débats jusqu’au bout. Mendy (26’) a ouvert la marque, avant que le défenseur Fethi (34’) ne porte le score à 2-0 en trompant son portier. Azzaro à réduit le score pour les Egyptiens dans l’ultime minute de la partie. Notons que la finale sera dirigée par l’arbitre égyptien Noureddine Ibrahim. Il sera assisté par son compatriote Aymen Dajich et le Marocain Radwane Achik. Le quatrième referee sera quant à lui Algérien. Il s’agit de Mehdi Assir. A souligner que le représentant algérien dans cette compétition, le NA Hussein Dey, a été éliminé au premier tour.

Rédha M.