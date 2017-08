Grand angle : AmÃ¨re dÃ©sillusion

Le témoignage d’un rebelle syrien recueilli par une agence de presse et dans lequel il fait part de sa grande désillusion vient ainsi confirmer le grand gâchis syrien. Celui d’une guerre qui, à ce jour, a déjà fait plus de 330.000 morts et des millions de déplacés, et sans que l’observateur le plus averti soit en mesure de prédire sa fin. Le conflit syrien, qui s’est transformé, au fil des ans, en une guerre civile, n’aurait jamais dû éclater. Mais ceux qui se jouent du devenir des pays et s’arrogent le droit de disposer des destins des peuples à partir de leur laboratoires et états-majors ont en décidé autrement. Il en a du reste toujours été ainsi.

L'annonce, fin juillet, par l'administration du Président américain Donald Trump de la fin d'un programme de soutien aux combattants anti-régime l'a convaincu que la Syrie n'était qu'un pion dans une guerre par procuration entre puissances étrangères. «Les groupes rebelles sont devenus des pions sur un échiquier», a-t-il désormais la certitude. Plus encore, lui qui s’était rebellé pour l’honneur constate amèrement aujourd’hui que «chacun œuvre pour ses propres intérêts».

Ce rebelle qui a déserté les rangs de l’armée syrienne est-il à blâmer pour avoir cru en un idéal ? Certainement que non. «La révolution» pour laquelle il s’est sacrifié «a été transformée en business», constate-t-il. Un business lucratif qui fait les affaires de quelques personnes et arrange les puissances étrangères qui ainsi pourront manipuler, avec toute la facilité voulue, les protagonistes et préserver leurs intérêts géostratégiques.

La priorité des États-Unis en Syrie est désormais d'en finir avec l'EI. Celle de la Russie est de maintenir au pouvoir un allié historique, ce qui lui permettra de sauvegarder ses nombreux intérêts dans ce pays. Autant dire que dans cette multitude d’enjeux géopolitiques présents dans ce conflit, la Syrie et le peuple syrien sont une quantité négligeable.

Car même lorsqu’il sera mis fin à cette destruction massive d’un pays berceau des civilisations, le pays ne sera pas pour autant débarrassé des convoitises, puisqu’il sera la proie d’un autre genre de prédateurs, ceux qui accourront pour participer à sa reconstruction au prix de milliards de dollars, que la Syrie devra payer rubis sur l’ongle.

Nadia K.