Venezuela : La prÃ©sidente de la Constituante rejette toute interfÃ©rence Ã©trangÃ¨re

Delcy Rodriguez, ex-cheffe de la diplomatie vénézuélienne élue vendredi présidente de la controversée Assemblée constituante, a rejeté toute «interférence étrangère», notamment américaine, dans la crise politique qui frappe le pays. «Pour la communauté internationale (...), le message est clair, très clair : nous, les Vénézuéliens, résoudrons notre conflit, notre crise, sans aucune sorte d'interférence étrangère, sans aucune sorte de mandat impérial», a affirmé l'ex-ministre, lors de son discours d'investiture. Interpellant les États-Unis, qui ont décrété des sanctions contre le président Nicolas Maduro, elle a lancé : «Empire sauvage et barbare, ne plaisante pas avec le Venezuela, le Venezuela ne se décourage et ne se rend jamais.» «Je promets de défendre la patrie de toute agression ou menace», avait déclaré auparavant cette avocate de 48 ans, un drapeau vénézuélien et un exemplaire de la Constitution à la main. La séance inaugurale de la controversée Assemblée constituante a eu lieu vendredi, en présence de ses quelque 545 membres.



La Constituante révoque la procureure générale



La nouvelle Assemblée constituante du Venezuela, a révoqué hier la procureure générale Luisa Ortega, devenue l’une des principales opposantes au président socialiste Nicolas Maduro. Mme Ortega sera remplacée provisoirement par le «défenseur du peuple» (ombudsman), Tarek William Saab, a annoncé l’Assemblée, qui a également décidé qu’elle siègerait pour une durée maximale de deux ans. La procureure avait indiqué, plus tôt aux journalistes, que des unités de la Garde nationale bolivarienne (GNB), ayant pris position autour des bureaux du Parquet général dans le centre de Caracas, l’avaient empêchée d’entrer dans le bâtiment. Nommée en 2007, Procureure générale par le défunt Hugo Chavez, Mme Ortega est la principale figure institutionnelle à défier son successeur, M. Maduro. Elle a dénoncé une rupture de l’ordre constitutionnel, avec l’élection, le 30 juillet, de l’Assemblée constituante détenant tous les pouvoirs. Le Parquet général avait demandé vendredi à la justice l’annulation de la séance inaugurale de cette Constituante. (APS)