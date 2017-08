YÃ©men : Des forces spÃ©ciales amÃ©ricaines contre El-QaÃ¯da

Des membres des forces spéciales américaines aident les Émiratis et troupes locales dans leurs opérations contre El-Qaïda au Yémen, a indiqué le Pentagone, vendredi. Selon le porte-parole du Pentagone, le capitaine de vaisseau Jeff Davis, l'objectif de ces opérations —menées principalement dans la province de Chabwa où El-Qaïda dans la péninsule arabique (AQPA) est particulièrement actif — est de «détruire» la capacité d'AQPA à fomenter des opérations terroristes.

Les États-Unis considèrent qu'il s'agit de la branche d'El-Qaïda la plus dangereuse. Les bombardements de drones menés depuis de longs mois, appuyés par des raids sur le terrain, ont été intensifiés depuis l'entrée à la Maison-Blanche du président Donald Trump en janvier. «Notre assistance sur place est la continuation de ce que nous faisons depuis janvier», a relevé M. Davis. «Cela implique un très petit nombre de soldats américains sur le terrain qui sont avant tout là pour faciliter le flux des informations», a-t-il poursuivi, reconnaissant que «des combats peuvent toujours subvenir». Cette annonce intervient au lendemain de celle des Émirats faisant part du lancement d'une opération d'«envergure». «L'opération est étroitement soutenue par une force associant Émirats et États-Unis», a indiqué à l'AFP l'ambassade émiratie. Selon M. Davis, les États-Unis ont mené plus de 80 frappes aériennes depuis le 28 février au Yémen. Peu après sa prise de fonctions, M. Trump avait ordonné un raid aérien qui a entraîné la mort d'un Navy SEAL — unité d'élite des forces spéciales américaines — et de plusieurs civils yéménites dans la province de Baïda.