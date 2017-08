Syrie : Lâ€™alliance arabo-kurde contrÃ´le 45% de Raqa

Les Forces démocratiques syriennes (FDS), formées de combattants arabes et kurdes et soutenues par Washington, ont repris environ 45% de la ville de Raqa, fief du groupe terroriste autoproclamé «État islamique» (EI/Daech) en Syrie, a indiqué vendredi un haut responsable américain. Les FDS ont lancé en novembre 2016 une grande offensive, baptisée «Colère de l'Euphrate», pour reprendre Raqa aux jihadistes. Etant parvenues à l'encercler progressivement, elles ont annoncé le 6 juin le début de "la grande bataille» pour reprendre la ville. «À ce jour, les FDS ont repris environ 45%» de Raqa, a indiqué Brett McGurk, envoyé américain auprès de la coalition internationale combattant l'EI en Irak et en Syrie depuis fin 2014. La reprise de cette ville marquerait une étape cruciale dans la lutte contre les terroristes, qui ont été chassés de leur bastion irakien de Mossoul en juillet. Mais la bataille de Raqa est loin d'être achevée car plusieurs milliers d'éléments terroristes restent encore dans la ville. «J'hésite toujours à donner des chiffres comme ça parce que c'est une science inexacte, mais je pense qu'il reste environ 2.000 combattants dans Raqa, et ils mourront très probablement à Raqa», a relevé M. McGurk. Les Nations unies estiment qu'entre 20.000 et 50.000 civils pourraient s'y trouver également, mais d'autres sources pensent qu'ils seraient moins nombreux.