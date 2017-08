Lutte contre Daech : Le Hezbollah promet une bataille au Liban et en Syrie

Le chef du Hezbollah Hassan Nasrallah a menacé vendredi le groupe terroriste autoproclamé «État islamique» (EI/Daech) d'enclencher une bataille «décisive» contre ses positions des deux côtés de la frontière libano-syrienne, quelques jours après avoir chassé un autre groupe terroriste d'une région libanaise. Le puissant parti libanais a donné à l'EI quelques jours pour entamer des discussions et dévoiler le sort de neuf soldats libanais enlevés par l'organisation extrémiste en 2014. Ces dernières années, des groupes ultraradicaux venus de la Syrie voisine se sont implantés dans une zone montagneuse dans l'est du Liban. «Mettre fin à la présence de l'EI est dans l'intérêt du Liban et de celui de la Syrie, la bataille sera donc la même» dans ces deux pays, a affirmé Hassan Nasrallah, dans un discours retransmis sur la chaîne de télévision de son parti. Selon M. Nasrallah, cette bataille se fera en coordination avec l'armée libanaise qui «mènera le combat sur le territoire libanais» et, en même temps, «le combat sera lancé contre l'EI en Syrie». «Si le front est ouvert des deux côtés, la victoire sera plus rapide et le coût moins élevé pour tout le monde», a-t-il ajouté, précisant que «le moment du lancement de cette bataille revenait à l'armée libanaise». L'EI contrôlerait une zone estimée à 296 km² à cheval entre l'est du Liban et la Syrie, dont 141 km² au Liban, a indiqué Hassan Nasrallah. Le puissant parti libanais avait lancé le 21 juillet une opération contre les combattants du groupe terroriste Fateh El-Cham (ex-Front El-Nosra branche syrienne d'El-Qaïda) dans la région frontalière de Jouroud Aarsal.