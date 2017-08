Enseignement professionnel : BEPS et BEP nouveaux diplÃ´mes de la prochaine rentrÃ©e

La nouvelle architecture des diplômes du cursus d’enseignement professionnel s’articule autour de deux nouveaux diplômes.

Le premier est le Brevet d’Enseignement Professionnel classé au niveau IV, (catégorie 8) de la grille nationale des qualifications, en remplacement du diplôme d’enseignement professionnel du premier degré et du diplôme d’enseignement professionnel du deuxième degré ; le second est le Brevet d’Enseignement Professionnel Supérieur classé au niveau V, (catégorie 10) de la grille nationale des qualifications, sanctionnant le deuxième cycle de l’enseignement professionnel.

Dans la nouvelle organisation, il est ainsi retenu la création d’un nouveau diplôme de niveau V, « spécifique à l’enseignement professionnel, dénommé Brevet d’Enseignement Professionnel Supérieur, par abréviation (BEPS), préparé en deux années, dans le prolongement d’un nouveau diplôme également dénommé Brevet d’Enseignement Professionnel, par abréviation (BEP), de niveau IV préparé en trois années, sanctionnant le premier cycle de ce cursus », avait souligné Mohammed Mebarki, ministre de la Formation et de l’Enseignement Professionnels en présentant le projet exécutif portant modalités de création des diplômes sanctionnant les cycles de l’enseignement professionnel, lors de la réunion du gouvernement le 12 juillet dernier.

L’alignement de la durée des études du premier cycle d’enseignement (BEP) sur celle fixée dans le cycle d’enseignement secondaire (3 ans) a pour objectif de rendre ce cursus plus attractif aux yeux des élèves et de leurs parents.

Il faut noter que l’accès à la première année du cycle préparant au BEP est ouvert aux élèves de 4e année moyenne, admis au cycle post-obligatoire et aux élèves réorientés, à l’issue de la 1ère année d’enseignement secondaire, toutes filières confondues.

L’accès à la première année du cycle préparant au BEPS est ouvert aux élèves candidats titulaires du BEP, dans le prolongement de la filière suivie, ainsi qu’aux élèves candidats titulaires du DEP2.

Selon le ministre, c’est un enseignement qui vise, en même temps, à « l’acquisition de compétences professionnelles et au renforcement des connaissances académiques nécessaires à une meilleure adaptation aux exigences du marché du travail ».

Cette vision « implique la mise en place d’un cursus englobant des enseignements scientifiques et technologiques, des enseignements qualifiants et des périodes de formation en milieu professionnel », dira-t-il.

Ce cursus est destiné aux élèves de l’enseignement obligatoire de base admis à l’enseignement secondaire et ayant opté pour cet enseignement, ainsi qu’aux élèves réorientés issus de la 1ère année de l’enseignement secondaire.

L’enseignement professionnel est aujourd’hui assuré en mode résidentiel, dans des Instituts d’enseignement Professionnel (IEP); il est organisé en deux cycles de deux années chacun, le premier cycle est sanctionné par le diplôme d’enseignement professionnel du 1er degré, le second cycle est sanctionné par le diplôme d’enseignement professionnel du 2e degré.

Ce projet de texte présente une nouvelle architecture des diplômes du cursus de l’enseignement professionnel, en remplacement de celle en vigueur depuis 2008, et vise à renforcer son attractivité et son insertion progressive dans le système éducatif national.

Il est utile de rappeler que dans le cadre de la réforme du système national d’éducation et de formation en 2002, l’enseignement professionnel, à différencier de la formation professionnelle est venu diversifier et enrichir l’espace éducatif algérien. Il devait accueillir une partie (30 à 40%) des élèves de 4e AM admis au cycle post-obligatoire.

