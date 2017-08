Inscriptions universitaires : 81,74 % des nouveaux bacheliers prÃ©inscrits au 3e jour

Le nombre des nouveaux bacheliers qui se sont préinscrits au niveau des universités s’élève, au troisième jour de cette opération, à 279.341, soit 81,74 % du nombre total des bacheliers, selon les statistiques globales fournies par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Le nombre d’accès (signatures) des nouveaux bacheliers au site des inscriptions, s’est établi à 326.992 à 14h32, soit 95,68% du nombre total des bacheliers. Le ministère suit les opérations de préinscription en temps réel au niveau national grâce à un système informatique performant, a-t-on précisé. Le calendrier des opérations d’inscription à l’université pour les nouveaux bacheliers au titre de l’année universitaire 2017-2018 s’étale du 1er août au 16 août. La période des préinscriptions s’est étalée du 1er au 3 août 2017, alors que la confirmation des inscriptions a lieu les 4 et 5 août. Cette opération coïncide avec les portes ouvertes sur les établissements d’enseignement supérieur qui s’étalent du 26 juillet à aujourd’hui 5 août. Le traitement des fiches de vœux est prévu du 6 au 11 août prochains et les résultats des pré-affectations seront annoncés le 11 août au soir. La phase des concours et entretiens aura lieu les 12 et 13 août prochains. Le ministère de l’Enseignement supérieur avait annoncé dans ce cadre que la plateforme électronique dédiée aux demandes de changements autorisés sera ouverte les 5 et 6 septembre. Ces demandes seront examinées entre le 7 et le 9 septembre, la période des inscriptions finales étant fixée entre le 10 et le 14 septembre. Par ailleurs, les nouveaux bacheliers auront la possibilité cette année d’adresser les demandes d’hébergement à partir du 16 août prochain, date à laquelle ils seront fixés quant à leur orientation. La rentrée universitaire pour les nouveaux étudiants aura lieu le 17 septembre 2017, alors qu’elle débutera, pour les anciens, le 5 du même mois.

Recrutement des maîtres assistants

Couvrir les besoins en matière d’encadrement

Le recrutement des nouveaux enseignants dans le corps des maîtres assistants classe (B) se fait exclusivement par le biais de concours organisés au niveau des établissements d’enseignement supérieur, a indiqué un communiqué du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Les établissements d’enseignement supérieur «annoncent annuellement l’organisation de concours de recrutement externe pour couvrir leurs besoins en matière d’encadrement dans les filières et spécialités requises fixées par les organismes scientifiques et pédagogiques compétents au niveau de chaque établissement, sachant que ces concours sont organisés au niveau national», selon le communiqué. Le secteur de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique «a consacré cette année 2.838 nouveaux postes budgétaires au profit du recrutement extérieur, répartis sur les différents établissements d’enseignement supérieur selon les priorités exprimées».

Université de Djelfa de nombreuses spécialités en troisième cycle

L’université Ziane-Achour de Djelfa verra l’ouverture de nombreuses spécialités en troisième cycle, au titre de la prochaine rentrée 2017-2018, a-t-on appris, auprès de son recteur. Selon le Pr. Belkoumene Berzouk, cet établissement du supérieur verra l’ouverture de nouveaux postes en Doctorat, relatifs à huit filières, soit le droit, la littérature arabe, l’histoire, la psychologie, l’énergie mécanique, les finances, la comptabilité et les sciences sociales. Le responsable a souligné la détermination de l’université Ziane-Achour de Djelfa, dont le concours de troisième cycle est programmé pour octobre prochain, à assurer une formation de qualité en Doctorat, au vu des compétences prouvées de son staff pédagogique a-t-il assuré. Par ailleurs, le Pr. Belkoumene a signalé la réception de nombreuses structures au sein de son établissement, dans l’attente de la livraison d’autres structures similaires au nouveau pôle universitaire, et ce, dans un souci, a-t-il dit, d’assurer le plus grand nombre possible de spécialités, qui soient au diapason de la demande exprimée par le marché du travail. Il a fait cas, à cet effet, de l’ouverture attendue, durant la prochaine rentrée universitaire, d’une licence professionnelle en génie civil.

Portes-ouvertes sur l’université Chadli-Bendjedid

Intérêt remarqué

Pas moins de 1.900 nouveaux bacheliers ont afflué, durant les deux premiers jours des “portes ouvertes’’ sur l’université Chadli- Bendjedid d’El Tarf, a-t-on appris auprès du recteur de cet établissement de l’enseignement supérieur, Abdelaziz Laïche. Organisées au niveau de la bibliothèque centrale de l’université, ces “portes ouvertes’’ ont drainé de nombreux futurs étudiants, venus s’enquérir des opportunités offertes en matière de choix et spécialités et procéder aux préinscriptions, a-t-on constaté. Plus d’une vingtaine d’ordinateurs reliés au réseau internet ont été mis à la disposition des jeunes visiteurs dont certains étaient issus d’autres wilayas comme Illizi, Constantine, Annaba ou Oran. Installé au sein de la bibliothèque qui, bien que suffisamment spécieuse arrivait à peine à contenir les futurs étudiants ayant préféré se déplacer jusqu’au campus universitaire pour mieux s’informer des possibilités qui leur sont proposées, un staff composé d’enseignants, des cadres des œuvres universitaires et autres agents de l’administration, se déploie pour orienter et satisfaire leurs interlocuteurs.

Des dépliants mettant en exergue les filières assurées par les différentes facultés et instituts de l’université d’El Tarf sont mis à la disposition des futurs universitaires a indiqué, à ce propos, le recteur de l’université M. Laiche, signalant que l’opération des préinscriptions se poursuit dans de «très bonnes conditions». Sabrina Fellah et Amina Mesbah, deux jeunes bachelières rencontrées sur les lieux ont confié qu’elles ont préféré venir à cette manifestation pour visiter les “portes ouvertes’’ et profiter de l’opportunité pour s’acquitter des préinscriptions sur place, sous l’œil bienveillant des cadres réquisitionnés. Les futurs universitaires qui se sont montrés satisfaits de ces “portes ouvertes’’ ont également affirmé que cette manifestation permet aux étudiants «d’éviter des erreurs qui auraient pu fausser leur orientation vers les filières choisies». Pour l’année universitaire 2017-2018, une série de mesures ont été prises pour pallier le déficit en matière de capacités pédagogiques dans la wilaya d’El Tarf et ce, à travers l’exploitation, à titre provisoire, du centre de formation professionnelle et d’apprentissage du chef-lieu de wilaya (400 places) ainsi qu’une partie de la bibliothèque centrale, soit 300 autres places pédagogiques, rappelle-t-on. L’université Chadli-Bendjedid d’El Tarf compte près de 8.000 étudiants, répartis sur six facultés et une quinzaine de départements.