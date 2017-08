Protection civile, renversement dâ€™un camion citerne : Un agent dÃ©cÃ©dÃ©

Un agent de la Protection civile a trouvé la mort, jeudi soir, tandis que 2 autres ont été blessés, suite au renversement d’un camion-citerne dans la commune de Tizi N’Bechar (Sétif), alors qu’ils étaient en route pour circonscrire un incendie de forêt qui s’est déclaré au niveau de la commune d’Amoucha, a indiqué un responsable à la Direction générale de la Protection civile.

«Un camion-citerne s’est renversé jeudi soir vers les coups de 19h, alors qu’il était en route pour circonscrire un feu de forêt qui s’est déclaré dans la commune d’Amoucha au niveau de la route nationale N9 reliant Sétif à Bejaïa, plus précisément dans la commune de Tizi N’Bechar», a précisé le sous-directeur des statistiques et de l’information, le colonel Farouk Achour, ajoutant que «l’accident a fait un mort (le caporal Aissaoui Noureddine âgé de 53 ans et père de 4 enfants), et 2 autres blessés». Suite à cet accident tragique, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a présenté ses condoléances à la Direction générale de la Protection civile.