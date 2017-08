Tissemsilt : 17 hectares ravagÃ©s Ã  Lazharia

Plus de 17 hectares d’espaces forestiers et de maquis ont été ravagés suite à la déclaration de deux incendies à Lazharia, dans la wilaya de Tissemsilt, a indiqué la Protection civile. Les deux sinistres ont été enregistrés dans les forêts d’Oued Ezzaboudj et d’El-Karai, causant la destruction de plus de 17 ha de pins d’Alep et de maquis.

Plusieurs heures de lutte ont été nécessaires pour venir à bout des flammes, mobilisant des équipes de la Protection civile appuyées par celles de la Conservation des forêts, a-t-on signalé.

Cette intervention a permis, selon la même source, de préserver de grandes superficies des deux massifs forestiers indiqués, ainsi que les exploitations agricoles situées à proximité.