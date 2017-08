El-Tarf : Intervention de deux hÃ©licoptÃ¨res bombardiers Ã  eau

Deux hélicoptères bombardiers à eau de la Protection civile ont été mobilisés hier pour venir à bout des feux déclarés dans les forêts de la commune frontalière de Bougous, dans la wilaya, a-t-on appris du directeur local de ce corps constitué, le lieutenant colonel Abdelaziz Melbous. Ces hélicoptères ont effectué huit largages sur des forêts en flammes, notamment sur des parties de la zone n’étant pas accessibles aux véhicules des pompiers, a précisé la même source. Les hélicoptères sont intervenus au niveau des forêts de Lahmid-Lahrach, dans la commune de Bougous, où d’importants autres moyens humains et matériels ont été mobilisés par les services de la Protection civile, assistés des éléments de la Conservation des forêts, pour préserver la vie des riverains, a indiqué la même source. Pas moins de 980 agents représentant, outre les sapeurs-pompiers d’El-Tarf et ses unités (Ben-M’Hidi, Berrihane et Besbes), les éléments de la Protection civile, sont venus en renfort des wilayas de Biskra, Tébessa, Souk Ahras et El-Oued, pour prêter main-forte à l’équipe sur place qui se déploie, nuit et jour, pour tenter de circonscrire les feux en furie, a-t-on ajouté. Quatorze foyers d’incendie ont été enregistrés, hier, à travers principalement les montagnes Medjez-Lahmar, à Bouhadjar, Daj et Ouled Hamel à Zitouna, ainsi qu’à Bougous et à Rokaba, à Aïn Assel, a précisé le lieutenant colonel Abdelaziz Melbous. Cent soixante hectares ont été ravagés par les flammes durant la seule journée de jeudi, à travers les forêts de Kef Boumia, à Hammam Beni Salah, Om Chetab, à Oum T’boul, Djerani, à Aïn Assel, Assassa, Bouhadjar, Medjz Essmaâ, Matroha et de Aïn Kheyar, relevant de la commune d’El-Tarf, ainsi que les forêts de Righia, à Berrihane, Bounafa à Chihani et Aïn Khechba à Bogous et d’El-Fedj à Zitouna, a, par ailleurs, rappelé la même source, faisant état de la déperdition d’un millier d’hectare de forêts depuis le début de la vague de canicule. (APS)