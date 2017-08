Incendiesâ€ˆdeâ€ˆforÃªt , Constantine : 99 hectares dÃ©truits

Une superficie globale de 98,75 hectares de couvert végétal a été détruite par le feu durant le mois de juillet, a affirmé jeudi, à la radio locale, le chef de service de la protection de la faune et de la flore, Kheireddine Saïghi, et ce au cours de 8 incendies, dont le dernier en date s’est déclaré mercredi dans le périmètre de la forêt d’El-Heddadj, dans la commune de Benbadis (ex-El-Heria). Ainsi, ce sont pas moins de 8 hectares de pin parasol, 5 hectares de chêne-liège et 3 hectares de pin d’Alep qui ont été calcinés dans les forêts de Chettaba, d’El- Biar, d’Oued El-Ghda, de Kef Lakehal, d’El-Djebass, d’El-Metlas et de Djebel El-Ouahche, en plus de 82,50 hectares de broussailles. Concernant le dernier incendie, l’extinction du feu a nécessité la mobilisation d’une vingtaine d’agents de la Conservation des forêts, épaulés par des éléments de la Protection civile.

En outre, d’importants équipements ont été mis à contribution, lors de cette opération, entre autres des véhicules de première intervention, des camions anti-incendie et un camion ravitailleur d’une capacité de 6.000 litres. En comparaison, on enregistrait 59 hectares ravagés par les incendies l’année passée à la même période, ce qui indique une augmentation principalement due à l’élévation des températures constatée cet été. Dans ce même contexte, les services de la Protection civile ont procédé, durant la même période, à 14 interventions dans des champs, et ont évité la destruction de 73 hectares de blé dur et de 10 hectares de blé tendre. Pour rappel, Constantine compte un patrimoine forestier de près de 19.000 hectares, représentant 8,5% de la superficie totale de la wilaya. Au vu de l’importance de celui-ci, des campagnes d’information et de sensibilisation contre les incendies sont organisées chaque année, ciblant les habitants des zones forestières.

En outre, une commission de wilaya, chapeautée par le secrétaire général, se charge du suivi et de la coordination entre les différents comités installés au niveau des communes et des daïras.

I. B.