ImpliquÃ©s dans des dÃ©parts de feux : plusieurs individus arrÃªtÃ©s

Plusieurs individus, qui «étaient à l’origine» des feux de forêt que connaissent certaines wilayas, ont été arrêtés et présentés devant la justice, a annoncé à Souarekh, commune frontalière d’El-Tarf, M. Noureddine Bedoui.

«Ces incendies sont principalement dus à la canicule, mais il y a des criminels qui ont usé de tous les moyens pour aggraver la situation. Certains ont été arrêtés suite à des enquêtes menées par les différents services de sécurité (Sûreté et Gendarmerie nationales)», a précisé le ministre, lors de son inspection d’une opération d’extinction des feux de forêt par les services de la Protection civile à Souarekh. «Les responsables de ces incendies seront traduits en justice», a souligné M. Bedoui».

Il a indiqué, à ce propos, que 4 personnes ont été arrêtées dans la wilaya d’Annaba, et d’autres dans la wilaya de Bouira.

Le ministre a appelé les cadres de la Protection civile et de la Direction des forêts à la protection du Parc national d’El-Kala, et à une meilleure coordination avec leurs homologues tunisiens. M. Bedoui a par ailleurs indiqué qu’un décès a été enregistré dans la wilaya de Boumerdès, et a présenté les condoléances du gouvernement à la famille de la victime.

Le ministre a incité les citoyens et les élus locaux à prêter main-forte aux agents de la Protection civile et aux services de la Direction des forêts, sachant que cette région est caractérisée par une couverture forestière dense. 68 feux de forêt ayant ravagé 734 hectares dans la wilaya d’El-Tarf ont été enregistrés, du 29 juillet au 2 août.