Incendies de forÃªt, M. Bedoui Ã  El Tarf et Ã  BÃ©jaÃ¯a : lâ€™engagement de lâ€™Etat

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a affirmé, à El-Tarf, qu’il n’y aura pas d’indemnisation concernant les pertes occasionnées par les récents feux de forêt avant de procéder à des investigations, afin que «les indemnités soient versées aux véritables victimes».

Lors d’une séance de travail avec les cadres et les directeurs des différents services, consacrée au dossier relatif aux feux de forêt, M. Bedoui a indiqué qu’«il n’y aura pas d’indemnisation avant de procéder à des investigations afin que les indemnités soient versées aux véritables victimes, et ce conformément aux instructions du Président de la République».

Le ministre a affirmé que «les responsables de ces incendies seront traduits en justice», précisant que certains ont tenté d’endommager les ressources forestières à des fins personnelles». Après avoir rappelé que la wilaya de Béjaïa a été «la plus touchée», M. Bedoui a souligné que l’État, en application des instructions du Président de la République, a mis en place tous les moyens nécessaires pour maîtriser ces incendies.

Le ministre a appelé à une meilleure coordination entre la Protection civile algérienne et son homologue tunisienne, pour faire face aux incendies au niveau des régions frontalières. M. Bedoui, qui inspectait une opération d’extinction des incendies dans les communes de Souarekh, Oum Tboul et El-Aioun, a rassuré les citoyens du soutien de l’État, tout en les incitant à prêter main-forte aux éléments de l’Armée nationale populaire, de la Protection civile et de la Direction des forêts, avant de saluer les efforts déployés par ces derniers face à cette situation.

Renforcer les moyens d’intervention

Le ministre s’est rendu, dès son arrivée, à Toudja, où il a rencontré les populations de cette localité. L’hôte de la wilaya a écouté les préoccupations des citoyens de la commune qui l’ont sollicité pour l’ouverture d’une enquête sur les causes de ces départs de feu, et l’application de la loi dans toute sa rigueur envers les pyromanes auteurs de ces actes criminels qui ont ravagé des milliers d’hectares. M. Bedoui a assuré les citoyens que les autorités étaient disposées à accompagner les particuliers pour la protection de leur richesse forestière privée estimée à 50% de la superficie totale forestière à travers un programme similaire à celui destiné à la protection des superficies forestières publiques. Ce programme consiste en l’ouverture de pistes et de chemins communaux et forestiers, et la mise en place des moyens nécessaires pour sauvegarder ce patrimoine important. Le ministre a souligné que plus de 1.200 feux de forêt avaient été recensés dans 13 wilayas, évoquant des motifs criminels à l’origine du déclenchement de ces feux. Des enquêtes seront déclenchées par les services de sécurité pour déterminer les véritables auteurs de ces feux, tout en soulignant que des suspects ont été arrêtés dans certaines wilayas qui ont enregistré des incendies similaires, et ces auteurs seront présentés à la justice pour répondre de leurs actes.

Pour ce qui est des indemnisations des victimes de ces incendies, le ministre a souligné que des enquêtes seront effectuées minutieusement, et la procédure arrêtée sera appliquée. M. Bedoui a déclaré à El Moudjahid : «Nous sommes venus à Béjaïa par rapport à ces dernières catastrophes. Nous avons rendu hommage aux comités de vigilance de la wilaya de Béjaïa qui ont fait preuve d’une dynamique extraordinaire, et c’est un exemple à suivre. Nous avons aussi écouté l’ensemble des intervenants, les populations de Toudja et celles d’autres localités. Nous avons affiché notre disponibilité, sachant que dans cette wilaya, la plus grande majorité du patrimoine forestier appartient au privé. Nous avons demandé que les pouvoirs publiques puissent intervenir pour l’ouverture de pistes, de tranchées, la réalisation des bâches a eau et points d’eau. Donc, nous avons eu l’accord de ces villages et nous avons abordé d’autres préoccupations posées par la localité de Toudja, comme l’alimentation en eau potable, la réalisation du chemin communal qui est en cours et nous avons pris la décision de réaliser deux unités de la Protection civile en urgence.

Il y a également les services des forêts qui font un travail formidable, mais qui manquent de moyens et surtout d’ effectifs, avec les départs en retraite. Nous avons insisté sur la question d’indemnisation qui sera soumise au préalable à une enquête, pour situer les causes de ces départs de feux ; c’est une revendication des populations qui insistent pour que les services de l’État fassent des enquêtes pour identifier les auteurs. C’est un patrimoine national et tous les moyens seront déployés pour le préserver.»

Pour l’essor économique de la wilaya, le ministre dit : «Nous avons écouté les préoccupations de la wilaya, et nous avons réagi très favorablement, car nous voulons faire de la wilaya de Béjaïa, une wilaya-pilote, tout d’abord en matière d’organisation et d’intervention de cette valeur de participation, et donner une dynamique nouvelle par rapport aux préoccupations des besoins de la wilaya en matière de développement. Donc, nous avons insisté, c’est une décision du gouvernement de reprendre le travail de proximité par le biais des PCD et de la Caisse nationale de solidarité des collectivités locales, et nous allons donner tous les moyens aux autorités de la wilaya pour rattraper le retard, mais surtout pour permettre à la wilaya de retrouver sa place.»

Mustapha Laouer

Plus de 1.800 hectares en fumée

Le patrimoine forestier et végétal de la wilaya de Béjaïa a été la proie de nombreux incendies déclarés, ces derniers jours, où plusieurs hectares de végétations sont partis en fumée.

Les équipes opérationnelles de la Protection civile, ainsi que les renforts acheminés des wilayas de Sétif, BBA, Bouira, et ceux de l’UNII El-Hamiz Alger, ont, pour ces quatre dernières journées de canicule, dû intervenir pour l’extinction de pas mal de feux en milieu végétal, estimés à 126 départs de feux. Les plus importants sont au nombre de 41 feux, tous éteints. Ainsi, la situation est redevenue à la normale, mais la vigilance reste de mise. Ainsi, plus de 260 engins ont été mobilisés pour la couverture, l’extinction et la surveillance de ces 126 départs de feux, durant cette période. Il y a en tout environ une perte de couvert végétal avoisinant les 1.758 ha, plus de 180 ha en arbres fruitiers et autres, quelques ruches d’abeilles. Les plus importants durant cette période sont au nombre de 40, dont la majorité sont éteints définitivement, dont celui de Tighremt et de Tardamt, sur la côte ouest, avec plus de 45 ha de perte pour les deux.

Une surveillance étroite est maintenue sur site, pour parer à leur reprise : ainsi l’incendie du village d’Izoughlamen déclenché depuis le 31 juillet est éteint, avec une perte estimée à 250 ha de végétation à lui seul, celui de Tabouda à de Beni Ksila aussi, qui a dévoré plus de 120 ha. Les localités de Saket sur la côte ouest de Béjaïa,Taguaba et Iherbiyen à Beni Ksila. Boumraw à Amizour et Djoua à Boukhelifa ont enregistré des feux qui ont ravagé des hectares de forêt. En Plus de plus de 69 départs de feux, pratiquement dans 14 communes ont été maîtrisés par les services de la Protection civile, les services des forêts et surtout la mobilisation et la solidarité des populations des villages et des communes en proie aux flammes.

Les intervenants sur le terrain ont rencontré d’énormes difficultés pour venir à bout de ces incendies, par la difficulté à couvrir l’ensemble des foyers simultanément, notamment en période de canicule, par l’insuffisance de pistes desservant les massifs forestiers et celles existantes sont difficilement praticables. Par ailleurs, l’inexistence de points d’eau à travers les massifs forestiers a rendu très difficiles les opérations d’extinction, et obligent les engins d’intervention à faire plusieurs kilomètres pour se ravitailler en eau.

De même, le relief très accidenté des massifs forestiers rend difficile l’intervention. Malgré l’installation des comités opérationnels communaux et de daïra, leur participation aux opérations d’extinction d’envergure est limitée, ce qui laisse les équipes opérationnelles de la Protection civile seules sur le terrain.

M. L.