Oran : 292 Hadji embarqueront demain

Pas moins de 292 pèlerins de l’Ouest du pays devraient embarquer le 6 août prochain à 12h45mn, en direction des Lieux Saints à partir de l’aéroport international d’Oran, Ahmed Benbella, a-t-on appris de M. Boukhmacha, directeur des affaires religieuses et des wakfs par intérim et ce sur un total de 9.830 hadjis.

A ce propos, la tutelle a programmé 30 vols du 6 août au 6 septembre prochain qui seront assurés par les deux principales compagnies concernées par le pèlerinage ,à savoir Air-Algérie et Saoudia Airlines. Concernant la phase-retour à l’aéroport d’Oran, le premier vol d’arrivée est prévu pour le 6 septembre a-t-on indiqué. Selon notre interlocuteur, pas moins de 16 encadreurs représentant les différents services de la direction des Affaires religieuses et des wakfs à Oran, intervenant dans cette opération, seront mobilisés en permanence au niveau de l’aéroport. Ces derniers ont reçu une formation intensive dans les différents volets liés à la prise en charge des futurs pèlerins. Il convient de souligner que le dispositif du centre de regroupement régional des hadjis mis en place l’année dernière au niveau de l’aéroport Ahmed Benbella, n’a pas été reconduit cette saison. Néanmoins, explique, notre interlocuteur de nouvelles mesures visant à faciliter le traitement des passagers pèlerins ont été décidées. Cela concerne entre autres, la mise en place d’un accès unique réservé aux hadjis. Pour ce qui est des encadreurs, ils ont pour mission d’informer les hadjis, avant leur départ, sur les modalités de leur prise en charge sur les Lieux Saints et les orientations nécessaires au bon déroulement du séjour. L’on saura, par ailleurs, que des accompagnateurs sont affectés à chaque vol représentant les services de la Protection civile, la santé et la direction des affaires religieuses et des wakfs. Ces derniers devront aider le pèlerins à suivre correctement l’itinéraire interne dès l’arrivée sur les Lieux Saints. Il y a lieu de rappeler que la direction des Affaires religieuses et des wakfs d’Oran, a organisé une série de rencontres de sensibilisation et d’information au profit des futurs pèlerins, et ce, au niveau des daïras et de plusieurs mosquées, avant de la clôturer avec la conférence de la grande mosquée d’Ibn Badis. Lors de ces rencontres, les futurs pèlerins ont eu droit à des explications en détails sur les piliers du pèlerinage et toutes les phases du déroulement de ce rite à commencer par l’état de sacralité (al-ihrâm) qui est la formulation de l’intention. Il est à rappeler dans que dans le cadre des nouvelles mesures de prise en charge des hadjis, cette année, les agents de la Protection civile ainsi que des volontaires porteront tous des gilets jaunes afin de faciliter toute demande de secours, et les camps des hadjis seront tous numérotés et dotés de plaques électroniques qui porteront les noms de hadjis affectés dans chaque camps à Arafat.

Amel Saher