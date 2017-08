Constantine : RÃ©ception en 2018 du raccordement de la RN3 Ã  lâ€™autoroute Est-Ouest

Le projet de réalisation d’une voie de raccordement de la RN03 à l’autoroute Est-Ouest avance à un rythme «accéléré» et sera réceptionné «en 2018», a indiqué le directeur des Travaux publics (DTP), Rachid Ourabah. Ce projet, lancé en 2015 pour un coût de quatre milliards de dinars, sera réceptionné «dans le courant de l’année 2018», a affirmé le responsable, faisant part de l’importance de cette future route dans le renforcement du maillage routier de la wilaya. Cette voie de communication, qui s’étend sur un linéaire de plus de 9 kilomètres (7 km confiés en réalisation à la direction des travaux publics et le restant du tronçon à l’Agence nationale des autoroutes ANA), ouvrira de «perspectives de liaison» entre Constantine et les wilayas du littoral via les communes nord-est de la wilaya de Constantine, a-t-il expliqué. La réalisation de cette route de raccordement s’inscrit dans le cadre des dispositions prises par les pouvoirs publics visant la rentabilisation au maximum de l’autoroute Est-Ouest, a considéré le DTP, notons que d’importants moyens ont été mobilisés par les responsables concernés pour permettre la réception de ce tronçon dans les délais fixés.

«La partie du chantier, dont les travaux sont assurés par la DTP, a été confiée à l’entreprise nationale ALTRO», a fait savoir M. Ourabah, précisant que cette future route permettra également d’ouvrir une nouvelle voie d’accès donnant sur le quartier Djebel El Ouahch, ce qui va contribuer, a-t-il assuré, à l’amélioration de la circulation sur cette partie de la ville.