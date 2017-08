Fermeture de la rn 12 Ã  Tizi Ouzou : dÃ©cÃ¨s dâ€™une femme dans un vÃ©hicule et accouchement dâ€™une autre dans une ambulance

Une femme est décédée jeudi dans une voiture prise dans un embouteillage créé après la fermeture de la RN 12 par des habitants d’une cité précaire à Tadmait, à 17 km à l’ouest de Tizi-Ouzou, et une autre a accouché dans une ambulance, a-t-on appris hier auprès de la Protection civile et de sources hospitalières. La victime décédée, une dame âgée de 76 ans, devait se rendre au Centre hospitalo-universitaire de Tizi-Ouzou pour une séance de dialyse, en cette journée caniculaire. Elle a été retrouvée morte dans un véhicule immobilisé par l’embouteillage à hauteur du CFPA de Tadmait, par des éléments de la Protection civile qui ont transféré son corps sans vie à la polyclinique de cette même ville, a-t-on appris auprès de ce corps constitué. Une autre femme également prise dans ce bouchon qui s’est créé suite à la coupure de la RN 12, un axe routier important qui relie la wilaya de Tizi-Ouzou à la capitale, par des habitants d’une cité précaire demandant leur recasement, a dû accoucher dans une ambulance, a-t-on appris de sources hospitalières. La nouvelle du décès de la femme et de l’accouchement dans une ambulance sur l’autoroute d’une jeune maman ont suscité colère et consternation parmi les habitants de la wilaya de Tizi-Ouzou qui ont condamné, encore une fois, les fermetures de routes qui mettent en péril la vie des malades et causent d’énormes désagrément aux voyageurs. Fin octobre 2016, dans la soirée, deux jeunes frères sont morts après avoir été heurtés par un véhicule dont le conducteur avait perdu le contrôle pour n’avoir pas vu les obstacles abandonnés sur la chaussée par des manifestants qui avaient fermé la route dans la journée, rappelle-t-on. (APS)