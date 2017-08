Projet de rÃ©gulation du trafic routier Ã  Alger : Lancement dÃ¨s la prochaine rentrÃ©e

« Le projet algéro-espagnol de régulation du trafic routier dans la capitale sera lancé dès la prochaine rentrée sociale et concernera dans un premier temps 200 carrefours, tels sont les propos tenus par le directeur général du Centre national de prévention et de sécurité routière (CNPSR).

En effet, M. Ahmed Naït El Hocine qui a animé une conférence de presse consacrée à la présentation du bilan des accidents de la route survenus durant le premier semestre de 2017, a fait savoir que la première étape de la mise en œuvre du projet algéro-espagnol de régulation du trafic routier dans la capitale concernera 200 à 500 carrefours et sera lancé dès la prochaine rentrée sociale.

Ce projet d’une valeur de 15 milliards de dinars algériens sera réalisé par la société algéro-espagnole «Mobilité et éclairage d’Alger» en vertu d’une convention signé en juillet 2016 entre l’Entreprise de gestion de la circulation et du transport urbain (EGCTU) et l’Etablissement de réalisation et de maintenance de l’éclairage public d’Alger (ERMA) du côté algérien et deux sociétés espagnoles spécialisées dans les systèmes de gestion du trafic routier.

M. Naït El Hocine a, par ailleurs, fait état d’une proposition de création d’un Fonds pour la sécurité routière qui sera financé par les amendes forfaitaires et les contributions des concessionnaires automobiles et des assureurs pour la prise en charge des programmes et des politiques nationales de prévention des accidents de la route sans recourir au budget de l’Etat. Il y a lieu de rappeler qu’en juin dernier, le directeur des Transports de la wilaya d’Alger, M. Ouazene, a fait savoir que le projet en question sera financé par le budget de l’Etat et la wilaya d’Alger, indiquant que la partie espagnole ne participera pas au financement mais sera chargée uniquement de la réalisation et la gestion de ce projet.



El-Biar et Bouzaréah les premières communes-tests



Ce contrat-programme définit les différentes étapes de réalisation qui s’étaleront sur trois phases pour une durée globale de plus de quatre années, affirmera M. Ouazene, tout en précisant les délais de leur mise en œuvre, le contrat programme du projet tel que proposé par cette société mixte se compose de 3 tranches qui seront réalisées en 55 mois, mais son entrée en fonction sera enclenchée après le onzième mois du lancement de la première phase du projet. En somme, la première tranche sera réalisée en 28 mois avec une enveloppe financière de 6,9 milliards de dinars, qui servira essentiellement à l’instauration d’un centre de régulation de la circulation routière et à la mise en place de 200 carrefours avec feux tricolores. Quant à la deuxième tranche, dont la réalisation commencera avant même le parachèvement de la première phase, sera réalisée en 25 mois avec l’installation de 304 autres carrefours à feux tricolores. Pour la troisième tranche, elle sera réalisée en 18 mois et sera également lancée avant la fin de réalisation de la tranche précédente. Cette dernière tranche portera, notamment sur la gestion des parkings, des trémies, des tunnels et la détection des véhicules à travers des caméras et des puces magnétiques. Une fois ce dispositif installé, la société mixte se chargera d’exploiter et de maintenir le système de régulation pour une durée de cinq années renouvelables, avance le même responsable. Pour ce qui est du centre de régulation sis à Kouba, les travaux de construction ont déjà été lancés et sera mis en service onze mois après le lancement de la première phase du projet. De surcroît, M. Ouazene explique qu’un système de gestion de l’éclairage public sera relié au centre de commandement de Kouba qui en assurera la gestion pour détecter, entre autres, les pannes des carrefours à feux tricolores. Les premières localités qui bénéficieront de ce système de régulation de la sécurité routière seront El-Biar et Bouzaréah, souligne M. Ouazene selon lequel un carrefour pilote «intelligent» a été réalisé depuis quatre mois au niveau de l’avenue Bougaa (El- Biar).

En outre, il est prévu que des projets similaires soient réalisés dans d’autres grandes villes du pays. Pour M. Ouazene, il s’agit d’un projet ambitieux qui va permettre de connaître l’état du trafic routier en temps réel, d’améliorer les conditions de déplacement et la réduction des temps de parcours, et d’informer les usagers de la route par le biais de la 3G ou de la radio.

Sarah A.B.C /APS