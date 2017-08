M. Messahel sâ€™entretient avec son homologue omanais : Favoriser les voies du dialogue et de la rÃ©conciliation

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, s’est entretenu à Mascate avec son homologue omanais, Youcef Ben Alaoui Ben Abdallah, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Cette rencontre, qui s’inscrit dans le cadre de la consultation régulière entre les deux pays, conformément aux directives du Président Abdelaziz Bouteflika et du Sultan Qaboos Bin Saïd, a permis aux deux ministres d’examiner l’état de la coopération bilatérale et les voies et moyens de son renforcement, en vue de la porter, sur le plan économique, au niveau des excellentes relations politiques qui lient l’Algérie et le Sultanat d’Oman. L’entretien a également porté sur «les questions régionales et internationales d’intérêt commun, en particulier la situation en Libye, en Syrie, au Yémen, en Irak et la question palestinienne ainsi que la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent».

A cette occasion, Messahel a réitéré l’engagement de l’Algérie à «poursuivre ses efforts en vue de contribuer à la recherche des solutions politiques à ces crises en favorisant les voies du dialogue et de la réconciliation nationale, sans ingérence extérieure, et dans le respect de la souveraineté des pays. L’entretien a aussi été l’occasion pour les deux ministres de «relever avec satisfaction la convergence des vues des deux pays sur les principaux défis qui préoccupent le monde arabe».