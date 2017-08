MDN : DÃ©couverte de 80 kg de substances explosives, un obus et une mine

Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l’ANP ont découvert, le 2 août 2017 à Boumerdès/ 1re Région militaire et Batna /5e RM, 80 kilogrammes de substances explosives, un obus pour mortier et une mine de confection artisanale», précise le communiqué.

Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l’ANP relevant du secteur militaire d’Oran /2e RM, en coordination avec les éléments des Douanes de Maghnia, wilaya de Tlemcen, ont arrêté «deux narcotrafiquants et saisi une quantité de 92 kilogrammes de kif traité, ainsi que deux véhicules».

A Tamanrasset /6e RM, un détachement de l’ANP a intercepté, quant à lui, «treize contrebandiers et saisi 2 véhicules tout-terrain, 11 détecteurs de métaux et un téléphone satellitaire», tandis que d’autres détachements ont saisi «un véhicule tout-terrain chargé de plus de 3.360 unités de produits détergents à In Guezzam, ainsi que des explosifs et des moyens de détonation. D’autre part, des unités des Gardes-côtes ont déjoué, à Annaba/5e RM, «des tentatives d’émigration clandestine de 34 personnes à bord d’embarcations de construction artisanale», tandis que «22 immigrants clandestins de différentes nationalités africaines» ont été arrêtés à Tindouf /3e RM et Illizi /4e RM.

Découverte de deux caches contenant 34 mines des substances explosives et des munitions

Des détachements de l’ANP ont découvert à Médéa/1re RM, deux caches contenant trente-quatre mines, des substances explosives et des moyens de détonation, des munitions, ainsi que 12 téléphones portables prêts à exploser. Un détachement de l’ANP relevant du secteur militaire de Béchar/3e RM «a arrêté trois narcotrafiquants en possession de trois kilogrammes de kif traité. A Illizi et In Amenas/4 RM, des détachements de l’ANP ont intercepté près des frontières trois fusils de chasse, une quantité de munitions, deux véhicules tout-terrain, dont un chargé de produits pyrotechniques, tandis que 14 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen et Tiaret/2e RM». D’autre part, des unités des Gardes-frontières et de la Gendarmerie Nationale «ont déjoué à Souk Ahras, Tébessa, El-Taref et Khenchela/5e RM, des tentatives de contrebande de plus de 22.434 litres de carburant».