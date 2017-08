M. Guitouni reÃ§oit lâ€™ambassadeur de France : Partenariat dans le domaine de lâ€™Ã©nergie

Le ministre de l’Énergie, M. Mustapha Guitouni, a reçu, jeudi à Alger, l’ambassadeur de France en Algérie, M. Xavier Driencourt, avec lequel il a évoqué les opportunités d’investissement et de partenariat dans le domaine de l’énergie entre les deux pays, a indiqué le ministère dans un communiqué. Les deux parties «ont passé en revue l’état des relations de coopération et de partenariat entre les deux pays dans le domaine de l’énergie, et ont évoqué les opportunités d’investissement et de partenariat, notamment dans le domaine de l’exploration, la production et la transformation des hydrocarbures ainsi que dans les énergies renouvelables», a précisé la source. Les deux parties ont également évoqué l’évolution des marchés pétroliers et la situation économique et énergétique mondiale.