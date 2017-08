M. Raouya sâ€™entretient avec le reprÃ©sentant du PNUD : CoopÃ©ration constructive

Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a reçu, mercredi à Alger, le Coordinateur du Système des Nations unies en Algérie et Représentant résident du Programme des nations unies pour le développement (PNUD), Eric Overvest, avec lequel il a discuté de la coopération entre l’Algérie et cette agence de l’ONU, a indiqué jeudi le ministère dans un communiqué. Au cours de cette audience, les deux parties ont ainsi procédé à un échange de vues sur les dispositions prises pour la mise en œuvre du Cadre de coopération stratégique pour la période 2016-2020 arrêté en commun et signé à Alger en juin 2015, puis adopté par le Conseil d’administration du PNUD en septembre de la même année à New York, précise la même source. La rencontre a aussi été l’occasion pour le ministre de présenter à son hôte les grandes lignes du programme du gouvernement, ainsi que celles du Nouveau modèle de croissance économique et sociale. À ce titre, il a été, notamment rappelé l’ensemble des actions menées au titre de la politique sociale du pays, ajoute le communiqué. À ce propos, M. Overvest a fait part de la disponibilité du PNUD à apporter son appui en matière de développement durable et de développement humain, tout en rappelant «l’excellent classement» de l’Algérie en termes d’IDH (Indice de Développement Humain), qui maintient une courbe ascendante depuis les années 2000. Les deux parties ont convenu que ce type de consultations contribue d’une manière effective au développement d’une coopération constructive entre l’Algérie et les agences du Système des Nations unies dont le PNUD, note la même source. Pour rappel, dans le dernier rapport sur le développement humain établi par le PNUD en 2016, l’Algérie s’est hissée à la 83e place en 2015 avec un indice de développement humain (IDH) de 0,745 sachant que la note maximale est 1. L’IDH est un indice composite qui se calcule, grâce à la moyenne de trois autres indices fondamentaux du développement humain : l’espérance de vie à la naissance qui exprime la capacité à vivre longtemps et en bonne santé, la durée moyenne de scolarisation qui reflète la capacité à acquérir des connaissances, ainsi que le revenu national brut par habitant (PNB) renseignant sur la capacité à avoir un niveau de vie décent. Le rapport sur le développement humain présente également quatre autres indices. L’IDH ajusté aux inégalités, l’indice de développement de genre, l’indice d’inégalité de genre qui met en évidence l’autonomisation des femmes, et l’indice de pauvreté mesurant les aspects de la pauvreté autres que le revenu. L’IDH de l’Algérie a maintenu une courbe ascendante depuis les années 2000 en progressant de 0,644 en 2000 à 0,724 en 2010, puis à 0,732 en 2011, à 0,737 en 2012 et à 0,743 en 2014 puis à 0,745 en 2015. Avec ces résultats, l’Algérie figure parmi les cinq pays africains ayant un niveau de développement «élevé», tandis que le reste des pays du continent se situe dans la catégorie ayant un niveau «moyen» de développement humain ou celle regroupant les pays à «faible» niveau. Au niveau maghrébin et nord africain, elle occupe la première place devançant de loin le Maroc qui est venu à la 123e place, l’Égypte (111e), la Tunisie (97e), la Libye (102e) et la Mauritanie (157e).