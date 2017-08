Cocontractants de lâ€™usine dâ€™ammoniac de Mers El-Hadjadj : RÃ¨glement Ã  lâ€™amiable du diffÃ©rend

La société EI-Djazaïria El-Omania Lil Asmida (AOA), d’une part, et Mitsubishi Heavy Industries Ltd (MHI) et Daewoo Engineering & Construction Co Ltd (DEC), d’autre part, sont parvenus récemment à un accord global, portant règlement à l’amiable des différends relatifs au contrat pour la construction d’une usine d’ammoniac et d’urée à Mers El-Hadjadj (Arzew), conclu en avril 2008 entre AOA et MHI-DEC, a indiqué Sonatrach sur son site web. Cet accord qui met fin, à l’amiable, aux procédures d’arbitrage «permet de renforcer davantage les relations de coopération dans l’intérêt des parties», note la même source. Cet accord permet ainsi «le redémarrage immédiat de l’usine et la reprise de la production», précise-t-elle. Pour rappel, ce complexe de production de l’ammoniac et de l’urée, mis en service en 2015 pour un coût d’investissement de 2,6 milliards de dollars, est situé sur le prolongement de la zone pétrochimique d’Arzew vers Mers El-Hadjadj, sur une superficie de 75 hectares. La société EL Djazairia El Omania Lil Asmida (AOA) est une filiale commune du groupe Sonatrach (qui en détient 51% du capital) et du groupe omanais Suhail Bahwan.